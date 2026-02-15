Lola Valiente, ex aspirante a Medicina con un 9,4 de nota, revela la dura realidad de la PAU: "La presión pudo conmigo"

La nota de corte para acceder al grado de Medicina ha aumentado mucho en los úiltimos años, convirtiendo la PAU en una prueba realmente exigente para aquellos que quieran dedicarse a ello en el futuro. Tanto es así que algunos estudiantes con notas ejemplares se ven obligados a seguir otros caminos.

Ese es el caso de Lola Valiente quien, en una entrevista con elPeriódico narraba una vivencia que muchos estudiantes han tenido a la hora de presentarse a sus exámenes. Sobre todo, de aquellos que consiguieron una media bastante alta en Bachillerato.

Según contaba Lola, esta logró conseguir una nota media de 9,4 durante el mismo, pero necesitaba un 12,5 en la PAU para superar la nota de corte de Medicina en Barcelona. No obstante, su media se quedó en un 11,71 en Selectividad a causa de dos asignaturas: saó un 7,5 en Historia y un 6,5 en Catalán.

Según la estudiante, esto último se debió a los nervios que experimentó durante la prueba, la cual tuvo que repetir en una segunda ocasión donde tampoco logró alcanzar la ya mencionada nota de corte para Medicina.

Algo que suele ser muy habitual en muchos alumnos que aspiran a convertirse en Médicos en el futuro, dado que el nivel de exigencia es realmente alto. Algo que queda perfectamente reflejado en la frase que Lola Valiente escogía para explicar su situación:

¨No creo que el problema sea en sí la PAU, pero sí es muy injusto que te lo juegues todo en un solo día¨, comentaba Lola. Además, esta aprovechaba la ocasión para señalar lo prohibitivo que es estudiar una carrera como Medicina en una universidad privada como Vic, donde el precio asciende a los 12.000 euros.

A pesar de ello, Lola ha tomado la decisión de no rendirse, dado que asegura que su principal vocación tiene que ver con el ámbito de la salud y, para poder labrarse n futuro en él, actualmente se encuentra siguiendo una vía alternativa.

En estos momentos, se encuentra cursando segundo de Biomedicina en el Vic, y su plan es intentar dar el salto a ese msimo grado en septiembre, solo que en una universidad pública donde no tenga que pagar los 6.000 euros que se encuentra abonando actualmente.