Lola Meño, pensionista: "He cotizado 47 años y me han penalizado con un 24% en la pensión. Es una injusticia"

En los últimos años, muchas personas jubiladas han alzado la voz para denunciar una situación que se considera injusta desde diferentes asociaciones. Algo que tiene ver que de forma directa con los famosos coeficientes reductores que influyen en las pensiones que perciben después de retirarse.

Hablamos, concretamente, de esa penalización que la Seguridad Social aplica a aquellas personas que no cumplen con uno de los requisitos para acceder a una pensión sobre el 100% de la base reguladora, como es la cantidad de los años cotizados a lo largo de la vida laboral. Algo que Lola Meño, pensionista afectada, ha denunciado a través de 'ASJUBI40'.

Lola Meño, jubilada / ASJUBI40

La pensionista denuncia la situación de muchos otros jubilados

'ASJUBI40' consta como una asociación de personas jubiladas cuyo principal objetivo es el de que la Seguridad Social modifique dichos coeficientes reductores en aquellos casos más extremos, tal y como ocurre con el de Lola Meño quien cuenta con un total de 47 años cotizados.

Una cifra que es muy superior al mínimo establecido actualmente por la Seguridad Social, el cual está fijado en 38 años y 6 meses. Entonces, ¿por qué la entidad decidió penalizar su pensión? Muy sencillo: Lola Meño se vio obligada a jubilarse de forma anticipada, lo cual hizo que no cumpliera el segundo requisito fijado por la institución.

En este caso, Lola Meño se jubiló a los 59 años a causa de no encontrar trabajo después de haber quedado en el paro y agotar todas las prestaciones de paro que le correspondían. Una edad que se encuentra lejos de los 65 años requeridos por la Seguridad Social, la cual aplicó una penalización de hasta un cuarto de la pensión que le tocaría.

Así lo contaba la propia Lola en una reciente publicación de la asociación a la que pertenece: "Después de haber cotizado 47 años y unos días, me veo penalizada con un 24% de mi pensión. Es la injusticia por la que estamos luchando".

Lola Meño, pensionista / Imagen de archivo

No obstante, Lola Meño iba un poco más allá para señalar de manera directa al gobierno con tal de que su reivindicación tuviera nombre y apellidos, asegurando que la entidad podría modificar la Ley con el objetivo de no desfavorecer a muchos otros jubilados que se encuentran en una situación similar.

"Si se quiere, se puede. Es una cuestión de voluntad política, no de falta de tiempo ni de medios económicos. No somos una moneda de cambio en el debate político, somos ciudadanos con derechos", comentaba Lola Meño en su comunicado.

Y es que la pensionista se suma a la lucha de muchos otros jubilados cuya pensión se ha visto penalizada por jubilarse antes de tiempo, fruto de un mercado laboral donde todavía predomina un edadismo subliminal.