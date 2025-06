Lola Lolita, sentenciada en las redes por "materialista" y "egoísta": Su enfado pese a recibir un bolso Luis Vuitton de Nil Ojeda

En pocos años y con tan solo 23 años de edad, Lola Lolita se ha convertido en una de las 'influencers' más seguidas de todo el país. Actualmente, cuenta con 4,5 millones de seguidores en Instagram y 13,7 millones en TikTok, donde la buena parte de sus vídeos supera el millón de visualizaciones.

Desde hace algunas horas, sin embargo, la joven es tendencia por culpa de la actitud reflejada en el último vídeo del creador de contenido Nil Ojeda. El 'streamer' publicaba la última entrega de su serie "21 días entre millonarios" en la que aparecía la alicantina como una de las protagonistas.

En estos vídeos, el catalán ofrece un "favor personal" a los protagonistas a cambio de no gastar nada y Lola Lolita sabía perfectamente lo que quería: Un bolso Saddle de Dior valorado en 4.000 euros.

Sin embargo, en esta ocasión, se decidió repartir el 'premio' entre ella y la otra protagonista, Leto. Así pues, aunque el dinero no daba para el ansiado bolso, sí que lo hacía para otra opción algo más económica, de 2.800 euros: un bolso Luis Vuitton OnTheGo East West, aunque la decisión no gustó nada a la creadora.

"Me voy a quedar sin un Dior por darle un bolso a Leto?", se preguntaba la joven en el coche al ver que no se dirigían a ninguna tienda Dior. En ese momento, el propio Nil Ojeda se sorprendía de la reacción: "Vamos a comprar uno para ti y otro para ella. ¿Qué quieres, que Leto no tenga bolso? Para que estemos todos contentos? No seas materialista", comentaba.

En lugar de rechistar, Lola Lolita confirmaba la acusación del catalán: "Soy materialista y no me importa", recalcaba sin importarle lo que pudieran pensar las redes. Además, también pedía un poco de agradecimiento al resaltar que "el Dior eran 4.000 euros, os lo he rebajado mazo".

Ante una situación así, los seguidores del creador de contenido y usuarios de la red no podían quedarse callados y no han tardado en salir a criticar la actitud de Lola Lolita. Desde "clasista" a "materialista", las críticas han sido una constante en X y los comentarios del vídeo en YouTube, aunque los hay de todos los gustos, como "prepotente", "egocéntrica", "artificial" o "hacemos famosa a la gente equivocada".

Lola Lolita pide perdón y Nil Ojeda sale en su defensa

Ante el aluvión de críticas recibida, la 'influencer' ha decidido romper su silencio y pronunciarse respecto al vídeo de Nil. Lo ha hecho en su perfil de TikTok, donde ha pedido disculpas por la actitud mostrada.

"Bueno, es la primera vez que hago un vídeo dando explicaciones, pero sinceramente creo que necesito hacerlo porque a raíz del vídeo de Nil se ha generado una polémica tremenda en torno hacia mí. Voy a ser totalmente sincera, estoy muy mal, así que simplemente quiero hablar con vosotros para expresarme y básicamente aclararlo, o sea, dar mis explicaciones", comparte la joven.

"No tengo nada que ver con el resto de gente que ha participado en esta serie, creo que soy un perfil totalmente diferente, pero dije, bueno, creo que le puedo dar la vuelta y en vez de ser yo la que les tenga que regalar a ellos, digo, voy a mostrar un lado diferente y que sean ellos los que me tengan que hacer un regalo a mí. Y en mi cabeza, siendo sincera, me parecía algo muy divertido y sonaba genial, pero... al final, el resultado, pues, no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba", continúa.

Finamente, reconoce que exageró un poco sus reacciones para adaptarse al formato y dar un poco más de espectáculo al ver que la realidad que vivía mientras grababan el vídeo no se correspondía con lo que se esperaba.

"En ese momento digo, pues mira, a tomar viento, yo también voy a exagerarlo todo, voy a interpretar un personaje exagerado, como en algunas ocasiones, pues hacen algunos, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y creo que, siendo totalmente sincera, por las formas y la actitud, entiendo perfectamente que en ocasiones cause rechazo, porque es que me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo, imagínate", indica.

Nil Ojeda también ha salido en defensa de su amiga y ha pedido respeto para Lola, excusándola por no conocer como funcionaba el formato: "No sabía cuál era el concepto de la serie. No os paséis", pedía a sus seguidores en los comentarios del vídeo, algo que parece llegar un poco tarde a tenor del 'hate' que ya se ha generado.