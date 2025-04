Lola Índigo se sincera sobre las fiestas que se realizan después de los premios: "Es un deporte de riesgo"

Lola Índigo es una de las artistas más reconocidas en España desde 2017, debido a que participó en 'Operación Triunfo'. No obstante, fue la primera en salir de la academia, aunque en pocos meses se hizo un lugar dentro del ámbito musical.

El pasado 27 de marzo, la cantante lanzó su último disco titulado 'Nave Dragón'. Por este motivo, actualmente, la andaluza se encuentra promocionando su nuevo trabajo en distintos medios de comunicación.

La artista acudió al pódcast 'Bimboficadas', presentado por María Barrier y Samantha Hudson, para tratar distintos aspectos sobre 'Nave Dragón', y además compartió algunos detalles únicos de las canciones, entre otras cosas.

Asimismo, Índigo generó mucho revuelo en redes sociales tras desvelar cómo vive una mujer las fiestas que se suelen hacer después de los premios: "Esto que voy a decir es muy fuerte, pero me apetece decirlo. El otro día le dije a una amiga que para nosotras eso es un deporte de riesgo".

A continuación, confesó que nunca se sabe "si alguien borracho te va a decir no sé qué cosa", y afirmó que "ha habido abusos que se han tapado".

Además, la andaluza destapó que "todo lo cubren las discográficas, los premios y todo el mundo. Al final estás ahí viéndolas pasar y después pasa cualquier pu*a mier*a y la culpa es nuestra. Siempre es nuestra. '¿Por qué no se le cancela a él?' Pero cancelarlo de verdad".

Después de estas declaraciones, las redes estallaron, y la cantante tuvo que publicar un tuit en X explicando lo sucedido. La cantante andaluza empezó reconociendo que "yo vi esta entrevista antes de que saliera y podía haber pedido que quitaran esta parte sabiendo la que me iba a caer, pero no".

por qué nadie habla de esto que ha dicho Lola Indigo? pic.twitter.com/cqJRMWb5Jm — 🦂soymario (@soymarioOoO) March 31, 2025

Por último, concluyó diciendo que "me parece importante contarlo porque pocas veces se habla de esto y somos muchas las chicas que nos hemos sentido vulnerables en estos lugares. Yo no he sido ni soy perfecta y seguiré aprendiendo, pero sé bien quién soy y lo llevo demostrando mucho tiempo y, por supuesto, nunca me voy a callar".