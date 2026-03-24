Lola Índigo posa con la camiseta retro del Málaga CF creada junto a IlloJuan

La camiseta "Legado" del Málaga CF, diseñada para la jornada retro de LaLiga y creada en colaboración con el streamer IlloJuan, se ha convertido en un éxito rotundo. En apenas unos días, el club ha vendido cerca de 3.000 unidades, confirmando el enorme tirón comercial de esta edición especial.

El primer día ya marcó el camino: 1.800 camisetas vendidas y una demanda que superó todas las previsiones. Tanto en la tienda online como en los puntos de venta físicos, la elástica retro se agotó varias veces, consolidando una tendencia que el club lleva tres temporadas aprovechando con acierto.

Lola Índigo amplifica el impacto

La campaña ha recibido un impulso inesperado gracias a Lola Índigo, que ha posado en redes sociales con la camiseta negra retro. La cantante, con más de 2,5 millones de seguidores, publicó una imagen luciendo la prenda, generando decenas de miles de interacciones y llevando el diseño malaguista a una audiencia global.

La conexión no es casual: la artista mantiene una relación con IlloJuan, lo que ha permitido que la colaboración trascienda el ámbito deportivo y se convierta en un fenómeno cultural. Su publicación superó los 69.000 me gusta en un día, reforzando la visibilidad del producto.

Lola Índigo posando con la nueva camiseta del Málaga en colaboración con IlloJuan / Instagram @lolaindigo

Un diseño con esencia histórica

La camiseta "Legado" rinde homenaje a la época dorada del Málaga CF en la Intertoto y la UEFA a principios de siglo. Forma parte de una línea de lanzamientos retro que ya ha dado grandes resultados, siguiendo la estela de la camiseta del 120 aniversario y la edición inspirada en las temporadas 1998-1999 y 1999-2000.

La marca Hummel vuelve a ser clave en el éxito, combinando nostalgia, identidad y atractivo comercial en un diseño que conecta con el sentimiento malaguista.

Debate en redes, éxito en ventas

Aunque parte de la afición ha debatido sobre la presencia de referencias a IlloJuan en la camiseta, el impacto mediático es innegable. La colaboración ha multiplicado la difusión, especialmente entre el público joven, y ha generado una facturación estimada de 240.000 euros en menos de una semana.

Mirando al futuro: ¿presencia en La Velada?

Con IlloJuan preparándose para su combate contra TheGrefg en La Velada de Ibai el próximo 25 de julio, no se descarta que la camiseta vuelva a aparecer ante una audiencia de decenas de millones de espectadores. Sería un nuevo escaparate para un producto que ya es, por sí solo, un fenómeno.