JUBILACIÓN
Lola Herrera (90 años), actriz, sobre la jubilación: "No puedo creer que nadie ande por la vida sin curiosidades con 65 años"
La intérprete ha reflexionado sobre la necesidad de seguir manteniendo estímulos más allá de la vida laboral
Lola Herrera (Valladolid, 1935) es una popular actriz española. La intérprete grabó su primera película en 1953, 'El pórtico de la gloria'. En la década de los sesenta, realizó múltiples obras de teatro filmadas para Televisión Española (TVE).
Desde entonces, Herrera ha contado una amplia y exitosa trayectoria artística. La carrera de la actriz ha sido reconocida con una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el Premio Max de las artes escénicas, el Premio Ercilla de Teatro y dos Fotogramas de Plata.
Además, Lola Herrera también ha recibido dos Antenas de Oro y un TP de Oro, entre varios galardones más. A los 90 años, la actriz sigue en activo y ha participado en las 'Charlas Generación+' que organiza la Fundación La Caixa.
Durante la entrevista, realizada por la periodista Olga Viza, la artista ha defendido la necesidad de seguir manteniendo la curiosidad, especialmente en la jubilación. En la charla, Herrera ha destacado la importancia que ha tenido su profesión en esta etapa vital.
"Yo creo que he llegado hasta aquí, hasta los 90 años, y mi profesión me ha ayudado muchísimo, porque he canalizado muchos reveses de mi vida a través de otros personajes", afirmó la actriz.
Herrera ha remarcado la jubilación y cómo afrontarla: "Uno, cuando se jubila, necesita tener algo que no sea ir a Benidorm a bailar". Por este motivo, la intérprete considera que es clave tener proyectos y estímulos.
"Yo creo que todo el mundo tiene curiosidades. No puedo creer que nadie ande por la vida sin curiosidades con 65 años", aseguró Lola. En la charla, la actriz explicó que "el tiempo es más limitado" con los años, y que "hay que planificar un poco tu vida".
Por último, Lola Herrera quiso reflexionar sobre la edad de jubilación, recordando que todavía se puede disfrutar de la vida más allá de la vida laboral: "Con 65 años es jovencísimo", sentencia.
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