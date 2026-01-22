Loki (Tom Hiddleston), fan del Arsenal, elige su '11' de 'Vengadores': Spiderman de portero y Ironman de extremo

La productora Marvel Studios cuenta con varias de las franquicias más taquilleras de la historia del cine, con 'Los Vengadores' como su saga estrella, pero también con otras como 'Spiderman', pese a que tiene los derechos repartidos con Sony Pictures, o los 'Guardianes de la Galaxia'.

Uno de los personajes más queridos es el antihéroe original de la primera cinta en la que se reunieron las estrellas originales del elenco original en 2012, Loki, brillantemente interpretado por el actor londinense, Tom Hiddleston, que además es un seguidor reconocido del Arsenal y participó en el partido benéfico de 2023 en el que vistió la camiseta de la selección inglesa en Old Trafford.

Hace unos días el intérprete de 44 años fue invitado al pódcast 'The Good & The Bad & The Football' en el que participa el exfutbolista del Manchester United, Paul Scholes, el ex del Newcastle, Nicky Butt y el humorista Paddy McGuinness.

Durante el programa surgió la pregunta de la posición que ocuparían algunos de los personajes más icónicos de las películas de Marvel sobre el terreno de juego y entre todos terminaron formando una alineación.

Tom Hiddleston como Loki en la serie homónima. / Disney+

En la portería pondrían a Spiderman, capaz de reaccionar en nanosegundos a cualquier peligro gracias a su sentido arácnido, mientras que en la zaga estaría Hulk, por motivos evidentes: "Podría ocupar el sitio de los dos centrales", apuntaba Scholes. Sin embargo, el segundo nombre que sale es el de Thor, Dios del trueno, que acompañaría a Bruce Banner.

En la medular estaría el propio Hiddleston con su Loki: "Debería ser el '10' porque flota", apuntan los anfitriones ante la confirmación del propio actor que se mostraba entusiasmado. Según el ex del United, Ironman debería acompañar al hermano de Thor en el centro del campo, algo que no aprobaba el ex urraca porque pensaba que debería ser extremo: "¡Si lleva un maldito jet pack encima!".

El otro extremo podría ser Black Panther, superhéroe fuerte y rápido, o la Viuda Negra, usando sus tácticas de espionaje para colarse entre los defensores rivales, mientras que el '9' quedaría reservado para Ojo de Halcón, puesto que su puntería es única.

El brazalete de capitán tiene dueño incluso sin mencionarlo con el Capitán América, el icono de los valores positivos de las películas y los cómics, mientras que el entrenador no podría ser otro que Nick Furia. Sin duda, un equipo difícil de vencer, bien sea por la calidad o por los poderes sobrehumanos de sus integrantes.