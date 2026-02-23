Locura 'therian', un taxista expulsa a una joven al no aceptar 'mascotas' en su coche: "Baje y pida un 'Uber Pet'"

El fenómeno 'therian' ha tomado las calles este pasado fin de semana con miles de personas reunidas en diferentes ciudades del país, como Barcelona o Gijón, en una explosión de lo que debía ser la libertad de expresión. Sin embargo, a la práctica en la mayoría de lugares no hubo tantos integrantes de esta tribu social y algunos aprovecharon para generar barullo e incidentes.

Se trata de una nueva moda que ha llegado directamente desde países del sur de América, como Uruguay o Argentina, aunque tiene su base en las redes sociales. Incluye a personas que se identifican como animales y que no dudan en ladrar, maullar o caminar a cuatro patas por la calle con sus máscaras, simulando ser su alter ego, normalmente adolescentes o jóvenes, ante la incredulidad de los adultos.

Sin embargo, por muy animales que se puedan sentir, siguen teniendo las necesidades básicas de un ser humano corriente, algo que algunos aprovechan para tratar de desenmascarar a estos seguidores de la nueva corriente social.

Algo así le ha ocurrido a una joven que trataba de iniciar un viaje en taxi en México. La chica se sube a un VTC con la intención de reunirse con otros 'therians', aunque en ningún momento abandona la actitud de "galgo español", como dice que se siente.

Quedada de therians en Barcelona. / El Periódico

Tras subirse al coche, el conductor trata de confirmar su identidad y su destino, aunque solamente recibe ladridos como respuesta: "¿Un perro? ¿Es usted una mujer, no?", le cuestiona el hombre. "Soy un 'therian', una persona que se identifica como un perro", señala la joven contrariada.

Ante la escena, el taxista pregunta si es que va "a un veterinario", aunque ella le asegura que solo va con sus amigos, "con su manada", mientras jadea como un animal: "O sea, usted no es una mujer, es un perro, se comporta como un perro y vive como un perro", repasa antes de señalarle que no puede iniciar el viaje.

"Le comento, este servicio es para personas. Le pido que baje de mi carro y tiene que pedir algo que se lama 'Uber Pet'", revela el taxista mientras le amenaza con "bañarla" y la chica sale del coche entre ladridos.

El documento, que más tarde se revelaba como una broma del creador de contenido que también es conductor, 'Soy Palomino', que creó un 'gag' aprovechando la moda. Sin embargo, la broma permite ver la incompatibilidad de esta tendencia con la vida práctica del resto de seres humanos, resaltando su estupidez. "No se crean todo", comentaba el taxista posteriormente al ver el revuelo generado por su vídeo.