Locura numismática: la moneda de 10 euros que ya cuesta hasta 230 euros

El coleccionismo de monedas está cada vez más extendido en España, al igual que sucede en el resto del mundo. Una pasión que no deja de crecer y que vive un nuevo episodio de auténtica fiebre en nuestro país.

La protegonista en esta ocasión no es una moneda de circulación habitual, sino una edición conmemorativa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) que ha disparado su valor en pocos días. Hablamos de la moneda de plata de 10 euros dedicada al 175 aniversario del Primer Sello postal español.

La FNMT lanzó esta pieza a finales de 2025 euros con una tirada muy limitada de apenas 4.000 unidades y un precio oficial de 75 euros. La respuesta fue inmediata: en menos de 2 semanas el organismo colgó el cartel de 'agotado' en su tienda oficial, desplazando toda la demanda al mercado secundario.

Desde entonces, la moneda no ha parado de revalorizarse y según portales especializados en numismática, el precio de intercambio actual se mueve entre los 180 y 230 euros, un incremento de hasta 3 veces respecto a su valor inicial y oficial de venta.

En tiendas especializadas y plataformas de compraventa entre particulares, como eBay, algunas ofertas incluso superan esa cifra con creces.

¿Por qué esta moneda de plata de 10 euros es tan especial?

Los expertos en numismática explican este éxito por una combinación poco habitual de factores. A la clásica demanda de coleccionistas de monedas se suma el interés de los filatélicos, atraídos por la temática del primer sello de Correos emitido en España hace casi 200 años.

Además, muchos trabajadores y ex empleados del servicio postal han encontrado en esta moneda un objeto de valor histórico y sentimental que no pueden dejar escapar.

En cuanto al diseño, es una pieza que también destaca a primera. Está fabricada en plata de 925 milésimas, con 27 gramos de peso y 40 milímetros de diámetro, reproduciendo en su anverso el icónico sello de 6 cuartos con la efigie de Isabel II. El reverso muestra una escena del reparto postal, con una bicicleta clásica y sacas de correo sobre un fondo histórico madrileño.