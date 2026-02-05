Locura por Michael Jordan: una carta firmada se vende por casi 650.000 libras

Que Michael Jordan es toda una leyenda del baloncesto es incontestable. Sin embargo, pocos imaginaban que una simple carta firmada pueda alcanzar el precio de venta de 650.000 libras en una subasta. Y eso es precisamente lo que acaba de ocurrir tras una intensa guerra de pujas celebrada el pasado fin de semana en Estados Unidos.

¿Por qué esta carta se ha vendido a cambio de 650.000 libras esterlinas?

La pieza corresponde a una carta Fleer de la temporada rookie de 1986, en la que se puede ver a Michael Jordan ejecutando un espectacular mate durante sus primeros años con los Chicago Bulls.

El valor del objeto se dispara por un detalle fundamental: está firmada de puño y letra por el propio jugador y ha sido autenticada por PSA, una de las certificadoras más prestigiosas del mercado.

Jordan firmó únicamente 23 unidades de esta carta en 2006, un guiño directo a su mítico dorsal, lo que convierte el artículo en una auténtica rareza. Según los expertos, que sea tan escasa, su buen estado de conservación y la relevancia histórica ha sido determinante para alcanzar esta cifra histórica.

La subasta se celebró en Heritage Auctions, en Dallas (Texas). Un portavoz de la casa de subastas afirmó que los autógrafos de Jordan son "extremadamente raros en comparación con los de casi cualquier otra figura pública viva", lo que explica el enorme interés despertado entre coleccionistas internacionales.

A sus 62 años, Jordan sigue dominando los rankings de valor décadas de su retirada. Su legado deportivo, coronado con seis campeonatos de la NBA y popularizado últimamente por el documental 'The Last Dance', sigue impulsando precios que pocas veces hemos visto en el mercado de las subastas.

Quizás de cara al futuro surja una de esas 23 cartas firmadas a un precio mucho más alto si alguien la tiene a buen recaudo en casa. Quién sabe...