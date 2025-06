La locura de una integrante de 'First Dates': "Mi fantasía sexual es estar con Arnold Schwarzenegger"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

En el episodio de este martes coincidieron dos solteros: Rosa y Jesús. Un encuentro que tuvo todo, pero que sobretodo sorprendió por la declaración de amor de Rosa. La participante afirmó que Arnold Schwarzenegger es 'su crush'. Mi fantasía es estar con Arnold Schwarzenegger y Jesús no se parece en nada a él”.

Jesús, por su parte, comentó que llevaba casi 20 años sin tener una relación de pareja y tenía la sensación de que nunca se ha sentido lo suficientemente querido: "Aprendes a quererte tú y abrir la puerta a quien te sume más amor", afirmó. Se definió a sí mismo como “un poco rarito” y ahondó sobre ello con Laura Boado: “Ahora me ha dado por escribir y estoy a punto de publicar mi tercer libro. Son obras autobiográficas sobre mi conexión con la espiritualidad”, decía.

“¿Has oído hablar del tercer ojo hinduista, con el que se ven cosas más allá de los sentidos? He tenido experiencias místicas como, por ejemplo, ver el origen de todo esto, Dios y su hijo, Cristo”, concluía.

Finalmente, Jesús sí aceptó tener una segunda cita, pero Rosa le rechazó. “No he sentido ningún tipo de atracción”, dijo la soltera alicantina.