Esta es la localidad más barata para alquilar este verano: está en Tarragona

El artículo 47 de la Constitución Española establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Esto implica que los poderes públicos están obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer las "normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", según especifica la Carta Magna.

Sin embargo, acceder a un inmueble es una tarea complicada para aquellos que desean independizarse.

Un precio inasequible

Según el barómetro de opinión política de la Generalitat de Catalunya de julio de 2025, el acceso a una vivienda es el tema que más preocupa al conjunto de los catalanes: el 21% cree que es el problema más importante actualmente.

Esta cifra ha aumentado respecto a la encuesta de marzo de este año: la inquietud por la vivienda crece hasta el 27% en los jóvenes de entre 18 y 24 años y hasta el 30% entre los adultos de 25 a 34.

Según el portal Idealista, Catalunya es la tercera comunidad autónoma donde el alquiler es más caro, solo por detrás de la Comunidad de Madrid y Baleares. Como indican los datos de julio, el precio se sitúa en 18,7 euros por metro cuadrado.

La demanda vacacional

Asimismo, Barcelona lidera las listas de municipios más caros para vivir, donde el precio del arrendamiento alcanza los 23,4 euros por metro cuadrado.

Por este motivo, muchos barceloneses se ven obligados a irse a vivir a otras localidades más alejadas de la capital donde pueden encontrar vivienda a un precio más asequible, y cada vez tienen que marcharse más lejos.

Este problema se acentúa en verano: la demanda vacacional, unida a la presión sobre el mercado residencial, ha disparado el precio del metro cuadrado en gran parte del litoral catalán.

Aun así, si queremos vivir cerca del mar, todavía existen localidades, donde el metro cuadrado es más asequible. Según datos de julio de Idealista, el municipio con playa más barato es Cambrils, en el Baix Camp (Tarragona).

Un precio coherente

Teniendo en cuenta que el metro cuadrado se sitúa en los 10,5 euros -un 2,6% menos que en junio-, un piso de 80m2 costaría 840 euros al mes, una cifra difícil de encontrar en otros puntos costeros de Barcelona o en la Costa Brava.

Es más, Tarragona sigue siendo una de las provincias más asequibles de Catalunya en cuanto a alquiler: con un precio de 10 euros de media por metro cuadrado, solo es superada por Lleida.

Marinero, casero y tradicional

Cambrils es una de las localidades más bonitas de toda la Costa Daurada y se encuentra a tan solo 20 kilómetros al sur de Tarragona. Es una de las pocas ciudades costeras catalanas que puede presumir de ofrecer mar y montaña, puesto que se encuentra rodeada por las sierras de Llaberia, de Argentera y de la Mussara.

Además, Cambrils es conocida como la Capital gastronómica de la Costa Daurada, con más de 150 restaurantes, dos de ellos reconocidos con una Estrella Michelín, y otros reconocidos en revistas especializadas en gastronomía, sobre todo por su estilo marinero, casero y tradicional característico de la cocina catalana.