Las lluvias torrenciales golpean Cataluña: el río Besòs desbordado, parques cerrados y carreteras cortadas

Cataluña se encuentra en alerta máxima ante un episodio de lluvias torrenciales que está afectando a gran parte del territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advirtió que se esperaban precipitaciones intensas que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, con un nivel de peligro de 4 sobre 6.

Ante este escenario, la Generalitat de Catalunya activó en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Catalunya (INUNCAT).

Según ha informado Protecció Civil, hasta las 10 horas, los Bombers de la Generalitat han atendido 271 avisos relacionados con el temporal y han realizado 39 actuaciones, entre las que destacan 20 asistencias técnicas y 16 rescates en ascensores.

Transporte afectado

El temporal ha paralizado buena parte de la actividad en Cataluña desde primera hora de la mañana. La circulación ferroviaria se ha visto interrumpida en las líneas R14, R4, RL4 y R15, esta última entre Móra d’Ebre y Ascó (Tarragona), debido a la caída de un muro sobre las vías.

En carretera, el tráfico ha sufrido retenciones generalizadas. Las autopistas y vías principales, como la AP-7, la C-58 y la Ronda Litoral, se han visto afectadas por acumulaciones de agua y tráfico intenso. En la AP-7, entre Cerdanyola y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), se han registrado retenciones de hasta 9 kilómetros en sentido sur durante la hora punta.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado también del corte de circulación en la C-17, a la altura de Mollet del Vallès, y en la BP-1413, en Cerdanyola del Vallès, debido a inundaciones que han afectado la zona.

⚫⛈ Tallada la BP-1413 a Cerdanyola del Vallès per inundacions.



🟡⛈ Cal extremar la precaució a la B-30, lateral de l'AP-7, a la zona de Cerdanyola del Vallès i d'accés a la C-58 per bassals d'aigua a la calçada. pic.twitter.com/CJfcQrhd7Q — Trànsit (@transit) November 6, 2025

Parques cerrados

De forma preventiva, el Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado todos los parques de la ciudad ante el riesgo de caída de árboles.

🔴 Atenció! Tancat el #ParcFluvial del Besòs per precaució davant les intenses pluges que a primera hora han fet créixer el cabal del riu. Des d'ahir a la nit que es va activar #AlertaCat, el parc resta tancat i avui a les 8 h ja no s'ha obert per a la ciutadania. S'ha activat… pic.twitter.com/xVhioDEMQN — Diputació de Barcelona (@diba) November 6, 2025

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha decidido cerrar el Parque Fluvial del Besòs ante el crecimiento del caudal del río, que se encuentra muy por encima de sus niveles habituales. Según los sensores de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en la desembocadura del Besòs, el caudal ha superado los 232 m³ por segundo, cuando normalmente oscila entre 2 y 3 m³ por segundo.