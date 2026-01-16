Lluvias, nieve y bajada de temperaturas: El Meteocat alerta de un día gris en Catalunya

El Meteocat lo ha dejado muy claro en las últimas horas: aquellos que esperaran en el día de hoy algo de protagonismo de sol se van a encontrar con una decepción mayúscula. Lo que nos espera es un día gris y marcado por precipitaciones en múltiples puntos de Catalunya.

Día gris y marcado por las precipitaciones en Catalunya

El servicio meteorológico de Catalunya indica que durante las primeras horas del día empezará a aparecer una acumulación de nubes que progresará de oeste a este, dejando en última instancia el cielo de Catalunya mayormente cubierto.

Inicialmente, las precipitaciones se verán localizadas en puntos de Pirineo y Prepirineo occidental, con intensidad leve en este caso. No obstante, a partir del mediodía la presencia de las lluvias se ampliará a otros puntos del mapa.

El Meteocat hace énfasis en que las precipitaciones se abrirán paso hasta el tercio oeste y el norte de Catalunya. Si bien mayormente se esperan de leve abundancia, no se descarta una mayor intensidad en cotas altas del Pirineo occidental.

Dicho esto, lluvia no es todo lo que anticipa el Meteocat para la jornada de hoy. El servicio ha establecido también que la cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.600 metros de altura, y de igual forma no se descarta que pudiera verse nieve a los 1.200 metros (en el Pirineo occidental).

Obviamente, tanto el cielo como las precipitaciones impactarán en la temperatura general de Catalunya. Y es que si bien las mínimas se mantendrán mayormente estables, serán las máximas en este caso que sufrirán un ligero descenso.

En última instancia, el Meteocat no anticipa una mala visibilidad ni tampoco rachas de viento excepcionalmente preocupantes en ningún punto de Catalunya. Solo se prevé viento algo más intenso en la Costa Brava, pero sobre el papel sin que deba generar preocupación de ningún tipo.

Así pues, será un día gris, con una bastante probable presencia de precipitaciones leves (mayor a medida que pasen las horas) y un frío más palpable. De esos días en los que no está de más llevar un paraguas por si acaso e ir bien abrigado.