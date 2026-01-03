Lluvias intensas y nieve a cotas muy bajas: la AEMET confirma un tiempo invernal en los próximos días

La AEMET lo ha reafirmado: estos próximos días en España se va a vivir un cambio brusco de tiempo con ambiente plenamente invernal. Y este escenario se mantendrá, como mínimo, durante los próximos cuatro días.

El organismo del tiempo apunta que la borrasca Francis llegará a España entre hoy, sábado 3 de enero de 2026 y mañana, domingo 4. Durante el sábado las lluvias se concentrarán en suroeste peninsular, mientras que el domingo avanzarán hacia el Estrecho, Málaga, Alborán y el entorno de la Nao.

La AEMET confirma que las lluvias podrían acabar derivando en tormentas localizadas. Asimismo, confirman una entrada de aire ártico que durante el sábado dejará nevadas en Cantabria, alto Ebro y Pirineos, mientras que el domingo se extenderá a la Ibérica norte y oriental, así como la meseta Norte y el sistema Central.

Los días 5 y 6 de enero mantendrán el frío de la borrasca Francis

Todo esto se traducirá en una bajada generalizada de temperaturas con heladas en la mitad norte de España. Además, para el principio de la nueva semana se prevé que se mantenga la inestabilidad en el este peninsular, con lluvias fuertes en el sureste, entorno de la Nao y Baleares.

Similarmente, las nieves se harán muy protagonistas: se esperan a cualquier cota en el noreste, este de Castilla-La Mancha e Ibérica oriental. Y también se esperan en cotas bajas en el interior de la comunidad valenciana y Bética oriental.

El aire frío de los anteriores días seguirá entrando con la misma intensidad. Esto se traducirá en todavía una mayor bajada de las temperaturas y aún más heladas. Sobre esto último, la AEMET hace énfasis sobre todo en Pirineos, donde podrían desarrollarse las heladas de mayor intensidad.

El frío prevalecerá pese al paso de los días

La agencia del tiempo hace énfasis en que las nevadas progresarán poco a poco sobre todo hacia el tercio norte de España. De nuevo, a consecuencia del frente de aire frío que se hará una de las señas más distintivas de la borrasca Francis.

Definitivamente, la AEMET no deja lugar a dudas: como mínimo del 3 al 6 de enero tendremos un clima en España marcado por la lluvia, la nieve, las heladas y unos termómetros en constante descenso. No se puede negar que 2026 ha llegado con una fuerza propia.