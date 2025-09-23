Tiempo
Las lluvias del huracán Gabrielle pueden llegar a España: Los dos escenarios probables para el fin de semana
El fenómeno ha perdido virulencia y se ha convertido en ciclón, aunque sus efectos podrían llegar a la península al término de esta semana y principios de la que viene
En Centroamérica los huracanes son un elemento más del clima, como lo son las tormentas y los días soleados, por lo que su gente lo vive con relativa normalidad. En cambio, si un día llegara un fenómeno parecido a Europa, lo más probable es que la vida cotidiana se volviera caótica durante las jornadas previas y posteriores.
En el Viejo Continente no estamos acostumbrados a la virulencia de los vientos huracanados y, de momento, parece que gracias a la geografía terrestre seguiremos ahorrándonos estas bestias de la naturaleza, aunque los expertos ya indican que por culpa del cambio climático cada vez se acercan más.
Lo que sí que suelen llegarnos son los restos en forma de borrascas de primer nivel que suelen dejar lluvias importantes y cambios de tiempo notorios. Aunque para cambio el que ha habido esta semana: con la llegada del otoño han finalizado las altas temperaturas prácticamente de golpe y ya se nota un ambiente más fresco que las semanas anteriores.
Los focos tormentosos se concentran solamente en el norte y el este del país y se quedarán hasta el miércoles, cuando la situación puede mejorar en estos puntos. Sin embargo, se mantiene la presencia amenazadora del huracán Gabrielle, actualmente en el océano Atlántico aunque que las últimas informaciones apuntan a que estaría perdiendo fuelle y a que ya se habría convertido en un ciclón de categoría 4.
Los dos escenarios probables
Los expertos indican que el fenómeno avanza en dirección noreste y que podría llegar a las Azores el fin de semana, mientras que sus restos podrían llegar a nuestros lares si continuase esa tendencia, aunque nadie se atreve a prever en qué dirección continuará el sistema extratropical.
Según las predicciones, si siguiera la misma dirección, norte y noreste, no terminaría llegando a la península, aunque sí que afectaría a la costa gallega, asturiana y cantábrica.
En cambio, el otro modelo europeo, como el ECMWF, apunta que podría virar hacia el este. Este cambio de dirección haría que la borrasca se metiera de lleno en España, entre el mismo domingo y las horas posteriores, dejando vientos fuertes, lluvias importantes y un nuevo descenso térmico, sobre todo de las temperaturas máximas. La parte más occidental, la mediterránea, sería la que menos efectos notaría, mientras que la que más lo haría sería la vertiente atlántica del país.
Así, tendremos que estar pendientes del rumbo del ahora ya exhuracán y ver qué es lo que nos llega, algo que se irá aclarando en las próximas fechas.
