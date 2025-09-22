Tiempo
Las lluvias y el descenso térmico marcan el inicio del otoño: Los avisos de la AEMET para el lunes 22 de septiembre
Después de dejar un domingo complicado en Catalunya, los núcleos de lluvias se centran en el litoral cantábrico
Este 22 de septiembre llega oficialmente el otoño. Será a las 20:19 horas, aunque el tiempo ha empezado a dar señales de cambio durante todo el fin de semana en algunos puntos del país. En Catalunya se vivió una jornada de domingo marcada por las fuertes tormentas repartidas por el territorio.
Las manchas rojas que se vivieron ayer por la tarde en tantas zonas y que provocaron una víctima mortal en la localidad de Sant Pere de Riudebitlles y otra persona desaparecida. La intensidad de las tormentas se hace palpable en los mapas de descargas eléctricas de la AEMET: la costa catalana vivió una tarde muy intensa, con especial énfasis en el litoral de Tarragona y las Terres de l'Ebre.
Alertas en el norte del país
En el inicio de la nueva semana, en cambio, los núcleos de precipitación abandonarán la comunidad catalana y se focalizarán en la parte norte del país y en las Baleares, aunque allí solamente durante las primeras horas del día.
En este sentido, la AEMET ha lanzado un aviso naranja en las islas que terminará a las 8 horas antes de bajar de intensidad y quedarse en alerta amarilla. La situación mejorará a partir de las 10 horas, cuando se retirará dicha alerta.
Donde sí que se mantendrá la advertencia es en el litoral cantábrico. Allí las lluvias podrán aparecer en cualquier momento del día y el color amarillo tiñe Asturias, Cantabria y el País Vasco, aunque el principal foco de atención está en la costa de estas comunidades, donde las tormentas pueden descargar con mayor intensidad.
Lo más notable a nivel general es el descenso de las temperaturas, que aunque durante los últimos dos días ya han dado muestras de lo que estaba por venir no será hasta hoy que se confirmará el ambiente algo más fresco.
Se notará sobre todo en las máximas, pues no se espera que asciendan tanto como en días anteriores, principalmente en el sur del Sistema Ibérico. En cambio, no se esperan demasiados cambios en el litoral noroeste, el que queda exento de los avisos por lluvias, y tampoco en el Alto Ebro. Las mínimas también se espera que desciendan aunque de forma generalizada.
