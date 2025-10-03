Tras las lluvias y los cambios repentinos de tiempo llega un nuevo protagonista a Catalunya: la niebla

Tras unas semanas marcadas por las precipitaciones, los cambios en el tiempo y las sorpresas inesperadas, parece que ha llegado una normalidad que se impondrá durante los próximos días, pero hay debemos tener muy en consideración a un nuevo protagonista: la niebla.

Así evolucionará el tiempo durante hoy

Hoy, día 3 de octubre de 2025, el día amanece con la niebla como mayor protagonista, ya que el cielo se mostrará bastante nublado por el paso de nubes altas y medias. A primera hora habrá algunas nubes bajas y bancos de niebla en el liotral y prelitoral central, que van a dejar una visibilidad muy reducidad en esas zonas.

Sobre todo en las zonas de Manresa y Osona la niebla se dejará notar de forma muy notoria, también a sus alrededores. Por la tarde se espera que se despeje y la visibilidad mejorará en general en todo el territorio.

Será a partir del mediodía cuando crecerán las nubes en el Pirineo y Prepirino oriental, aunque en un principio no se espera que vengan acompañadas de lluvias. En general, será un día donde no se esperan precipitaciones en ninguna zona del territorio.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas van a subir ligeramente o de forma moderada en la mayoría de comarcas exceptuando la depresión Central, donde van a mantenerse similares a las jornadas anteriores.

El viento soplará en general del sur, pero en Ponent y el interior de las Terres de l'Ebre será de componente oeste con rachas moderadas. Al final del día se espera que el viento haya reducido mucho su presencia y tenga dirección variable.

La niebla complicará el día, pero no se espera ninguna precipitación ni ningún otro suceso durante el día. En lo que respecta al fin de semana, la niebla volverá a ser protagonista mañana y las precipitaciones regresarán, sobre todo el domingo.