La lluvia vuelve a poner en aviso naranja a Catalunya: zonas más afectadas según el Meteocat

Hoy, viernes 6 de marzo de 2026, Catalunya arranca la jornada bajo la influencia de un nuevo episodio de lluvias intensas y mar alterado que ha llevado al Meteocat a activar avisos naranjas por acumulación e intensidad de las precipitaciones, además del peligroso estado del mar.

Se espera un día plenamente invernal, con cielos encapotados, tramos de lluvia persistente y un temporal marítimo que afectará principalmente al litoral y prelitoral. Estas serán las zonas más afectadas durante el día de hoy y así irá evolucionando de cara al fin de semana.

Lluvias intensas, persistentes y con importantes acumulaciones

El cielo permanecerá muy cubierto durante toda la mañana en prácticamente todo el territorio, y aunque a partir del mediodía se abrirán algunos claros en el sur, serán pasajeros y tenderán a desplazarse hacia el norte durante la tarde. Las nubes seguirán activas, y crecerán nuevas formaciones a lo largo de la jornada.

La lluvia será especialmente constante en el litoral, prelitoral y en el cuadrante nordeste, con especial incidencia en áreas de montaña. En estos sectores las precipitaciones podrán acumular entre 50 y 100 milímetros en 24 horas, e incluso superar esa cifra en puntos del interior del nordeste, donde el Meteocat ha emitido aviso naranja por riesgo elevado de lluvia muy abundante.

El tiempo en Catalunya, 6 de marzo de 2026 / Meteocat

También se prevén acumulaciones significativas en el extremo sur, donde la intensidad podría ser localmente fuerte e ir acompañada de tormenta puntual. En el resto del territorio, las lluvias tendrán un carácter más irregular e intermitente, con momentos de pausa alternados con chubascos pasajeros, especialmente en las comarcas de Ponent y el cuadrante noroccidental.

Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de barro debido a la presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África. La cota de nieve descenderá durante la tarde hasta los 1.800 metros.

Otro de los grandes protagonistas del día será el estado del mar. El Meteocat mantiene avisos por temporal marítimo en buena parte del litoral catalán, con mar de fondo notable, oleaje intenso y riesgo marítimo alto. Mucha precaución en las zonas más afectadas.

Las temperaturas máximas apenas subirán o incluso bajarán ligeramente respecto a días anteriores, quedando en valores frescos, más propios del inicio de marzo. La sensación térmica será de mayor frío debido al viento húmedo y las lluvias constantes.