Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aston MartinClasificación F1Ferrero AlcarazNewcastleAndrés IniestaCelta - Real Madrid horarioMarciniakAthletic - Barça horarioRafa MirAthletic - Barça AlineacionesLamine YamalPogacarPróxima carrera MotoGPTransgrancanariaPróximo partido AlcarazOlimpia Milano - BarçaRestaurante SuárezUFC 326 horariosArnold Classic 2026Juan Carlos RiveroDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

TIEMPO

La lluvia vuelve a poner en aviso naranja a Catalunya: zonas más afectadas según el Meteocat

Las lluvias vuelven a ser protagonistas en el día de hoy en Catalunya, con avisos naranjas activados por parte del Meteocat.

Viento en Catalunya

Viento en Catalunya / EFE

Álex Pareja

Álex Pareja

Hoy, viernes 6 de marzo de 2026, Catalunya arranca la jornada bajo la influencia de un nuevo episodio de lluvias intensas y mar alterado que ha llevado al Meteocat a activar avisos naranjas por acumulación e intensidad de las precipitaciones, además del peligroso estado del mar.

Se espera un día plenamente invernal, con cielos encapotados, tramos de lluvia persistente y un temporal marítimo que afectará principalmente al litoral y prelitoral. Estas serán las zonas más afectadas durante el día de hoy y así irá evolucionando de cara al fin de semana.

Lluvias intensas, persistentes y con importantes acumulaciones

El cielo permanecerá muy cubierto durante toda la mañana en prácticamente todo el territorio, y aunque a partir del mediodía se abrirán algunos claros en el sur, serán pasajeros y tenderán a desplazarse hacia el norte durante la tarde. Las nubes seguirán activas, y crecerán nuevas formaciones a lo largo de la jornada.

La lluvia será especialmente constante en el litoral, prelitoral y en el cuadrante nordeste, con especial incidencia en áreas de montaña. En estos sectores las precipitaciones podrán acumular entre 50 y 100 milímetros en 24 horas, e incluso superar esa cifra en puntos del interior del nordeste, donde el Meteocat ha emitido aviso naranja por riesgo elevado de lluvia muy abundante.

El tiempo en Catalunya, 6 de marzo de 2026

El tiempo en Catalunya, 6 de marzo de 2026 / Meteocat

También se prevén acumulaciones significativas en el extremo sur, donde la intensidad podría ser localmente fuerte e ir acompañada de tormenta puntual. En el resto del territorio, las lluvias tendrán un carácter más irregular e intermitente, con momentos de pausa alternados con chubascos pasajeros, especialmente en las comarcas de Ponent y el cuadrante noroccidental.

Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de barro debido a la presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África. La cota de nieve descenderá durante la tarde hasta los 1.800 metros.

Otro de los grandes protagonistas del día será el estado del mar. El Meteocat mantiene avisos por temporal marítimo en buena parte del litoral catalán, con mar de fondo notable, oleaje intenso y riesgo marítimo alto. Mucha precaución en las zonas más afectadas.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas máximas apenas subirán o incluso bajarán ligeramente respecto a días anteriores, quedando en valores frescos, más propios del inicio de marzo. La sensación térmica será de mayor frío debido al viento húmedo y las lluvias constantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ter Stegen sorprende a Ona Sellarès con un regalo romántico por su primer aniversario juntos
  2. La prestación de la Seguridad Social que muchos pensionistas no conocen: más de 140 euros extra a quienes cumplan estos requisitos
  3. Carme Esteve, dueña de una gasolinera: 'El precio de la gasolina aumentará esta cantidad, pero puede ir a más
  4. Pablo Motos, obligado a frenar en seco a Los Morancos en 'El Hormiguero': 'Dejadlo ya
  5. Ni Via Veneto ni Gaudim: David Beckham, enamorado de este restaurante de Barcelona
  6. Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería
  7. Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados
  8. Quién es Marc Giró, el invitado de 'El Hormiguero' para hoy, día 5 de marzo

La Casa Blanca utiliza un vídeo de Bob Esponja para promocionar sus ataques a Irán

La Casa Blanca utiliza un vídeo de Bob Esponja para promocionar sus ataques a Irán

¿Conservas una baraja antigua de cartas? Pueden pagarte hasta cientos de euros por ella

¿Conservas una baraja antigua de cartas? Pueden pagarte hasta cientos de euros por ella

¿Cuánto cobra un guardabosques en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un guardabosques en España en 2026? Salario medio y funciones

La lluvia vuelve a poner en aviso naranja a Catalunya: zonas más afectadas según el Meteocat

La lluvia vuelve a poner en aviso naranja a Catalunya: zonas más afectadas según el Meteocat

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Macron asegura que Francia "no se involucrará en esta guerra"

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Macron asegura que Francia "no se involucrará en esta guerra"

Trump reza junto a líderes religiosos en el Despacho Oval para pedir protección divina

Trump reza junto a líderes religiosos en el Despacho Oval para pedir protección divina

Felipe VI pide "contención en el uso de la fuerza" ante la escalada en Oriente Próximo

Britney Spears, detenida por conducir bajo los efectos del alcohol