Lluvia, viento y nieve: Meteocat activa múltiples avisos y pide máxima precaución este San Esteban

Nochebuena, Navidad y San Esteban son tres festividades que Catalunya celebra cada año en Navidad. Sin embargo, este San Esteban ha llegado acompañado de uno de los peores temporales de las últimas semanas.

El Meteocat, con multitud de avisos activos por el temporal

El Meteocat ha activado así multitud de alertas distintas por toda clase de fenómenos meteorológicos: desde lluvia hasta viento e incluso nieve. Las zonas más afectadas son sobre todo la costa y puntos del norte del territorio.

Comenzando con las lluvias, hay avisos por acumulaciones en las comarcas de Vallès Oriental, Gironès, Baix Empordà i Pla de l'Estany en cuanto a alertas moderadas, pero también hay alertas por peligro alto en Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Osona y Selva. Estos avisos se mantendrán todo el día y podrían derivar en acumulaciones de hasta 100 mm en 24 horas.

Y si hay acumulaciones eso implica que también hay intensidad de lluvias; desde las primeras horas de la madrugada, encontraremos alertas amarillas (posibilidad de lluvias de 20 mm en 30 minutos) de Alt Empordà a Garraf, extendiéndose también a comarcas colindantes. Y de las 6 de la mañana hasta el final del día, los avisos amarillos se activarán también para el resto de comarcas de la costa.

Durante las primeras horas del día, el Meteocat también ha activado alertas moderadas por intensidad del viento. Aunque se espera que a medida que pasen las horas la fuerza de las rachas disminuya, en Selva, Maresme, Barcelonès i Baix Llobregat se ha puesto énfasis por rachas de hasta 20 metros por segundo.

Precisamente, los avisos por tiempo han derivado en alertas muy extremas por el oleaje de la costa de Catalunya. Tanto es así que en la costa de Alt Empordà y Baix Empordà se ha señalado la posibilidad de olas de hasta 4 metros de altura, declarando el mayor grado de peligrosidad posible. Similarmente, las costas de Maresme, Selva, Barcelonès y Baix Llobregat cuentan con alertas de peligro alto hasta prácticamente entrada la noche. Por lo general, será un día de tener mucho ojo en la costa.

En última instancia, el organismo del tiempo de Catalunya también ha proclamado alertas por cantidad de nieve. El aviso se ha activado en Terra Alta, Berguedà, Cerdanya y Ripollès. Será sobre todo en este último que se puedan dar acumulaciones de nieve de más de 2 centímetros de grosor, lo que ha forzado la activación de la alerta naranja (alta).

En conclusión, Catalunya se encuentra un San Esteban que requiere de mucha precaución dependiendo de los planes que se tengan. Por desafortunado que sea, puede que cancelar algunas reuniones acabe siendo la decisión más sensata dados los avisos del Meteocat.