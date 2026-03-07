La lluvia protagoniza el fin de semana en Catalunya, pero el Meteocat pone fecha al inicio del buen tiempo

Hoy, sábado 7 de marzo de 2026, Catalunya amanece bajo un cielo muy nublado y cubierto. Hacia el mediodía, las nubes se acumularán más en diversas zonas, según las indicaciones del Meteocat. La lluvia será la gran protagonista de este fin de semana, extendiéndose desde la madrugada y afectando a gran parte del territorio, con variaciones por regiones que marcan el paso hacia una mejoría gradual.

Lluvias intensas y tormentas aisladas

Desde las primeras horas de la madrugada, se esperan chubascos generalizados, menos probables en el noroeste, pero que pueden aparecer en cualquier punto del territorio. Hasta media tarde, las precipitaciones serán amplias en el sur y oeste, más dispersas en otras áreas, y luego ganarán fuerza en el nordeste.

Su intensidad oscilará entre débil y moderada, con posibilidad de tormentas locales. Las acumulaciones serán escasas en el norte del Pirineo, pero moderadas a abundantes en el resto, e incluso muy copiosas en alturas del prelitoral sur, donde podrían superar expectativas. La nieve se dejará ver por encima de los 1400 metros, bajando un poco al mediodía en el Pirineo.

Pronóstico del Meteocat para el 7 de marzo de 2026 / Meteocat

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas bajarán ligeramente en general, mientras que las máximas subirán un poco en la mitad norte y se mantendrán estables en el resto. Espera valores que rondan entre 12 y 16 grados en costas y llanos, más bajos en alturas, sin grandes sorpresas pero con sensación fría por la humedad.

En Barcelona, por ejemplo, se prevén unos 17 de máxima y 12 de mínima, con nubes altas por la mañana y lluvias débiles persistentes. Esto encaja en un marzo algo más templado de lo normal, pese al frente húmedo.

El Meteocat apunta a una mejoría progresiva a partir del mediodía del domingo 8 de marzo, cuando las precipitaciones aflojen en general, aunque persistan focos en Girona y Pirineu oriental. Para el lunes 9, se esperan cielos más abiertos, con nubes dispersas y temperaturas en ascenso hacia los 15 grados medios, marcando el fin del frente lluvioso.

Este episodio forma parte de un invierno récord en precipitaciones, el más húmedo en 30 años, pero marzo promete transiciones hacia días más secos y primaverales a mediados de semana.

En resumen, la lluvia domina el sábado y también se espera mañana, pero el buen tiempo asomará pronto, con menos nubes y más sol desde los inicios de la semana próxima.