TIEMPO
Lluvia, nieve y niebla: Cataluña afronta un 23 de diciembre marcado por la inestabilidad según Meteocat
Una jornada muy inestable en lo meteorológico este martes en Cataluña
Cataluña vive este martes 23 de diciembre una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, según la última previsión que ha compartido el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Las precipitaciones y la abundante nubosidad serán las protagonistas de un día previo a la Navidad con ambiente plenamente invernal.
Durante la mañana se esperan lluvias en la mitad este del territorio, mientras que en el resto de Cataluña las precipitaciones serán más dispersas. El cielo permanecerá muy nublado o cubierto, aunque con una nubosidad algo menos compacta en Ponent y en el tercio sur.
A partir de la tarde, las precipitaciones podrán afectar a cualquier punto del país, si bien serán menos probables en el Prepirineo occidental. Al final del día, la lluvia quedará restringida al litoral, prelitoral y al cuadrante noreste.
Las cantidades que se irán acumulando serán en general escasas o poco abundantes, aunque en puntos del cuadrante noreste, pueden ser más significativas, especialmente en zonas de montaña.
En cuanto a las nevadas, la cota de nieve se situará entre los 800 y 1.000 metros hasta mediodía, pudiendo bajar en algunos puntos de forma local, ascendiendo hasta los 1.200-1.400 metros a medida que vaya avanzando la jornada.
La visibilidad será uno de los aspectos más complicados de la jornada. Por la mañana será regular y a menudo mala debido a numerosos bancos de niebla y neblina en la depresión Central, valles del Pirineo y Prepirineo, así como en el interior del noreste. Por la tarde mejorará en el cuadrante noroeste, aunque seguirá siendo limitada en el litoral y en zonas altas del Pirineo.
¿Y necesitarás abrigo? Las temperaturas máximas se mantendrán con valores similares a los de este lunes 22 de diciembre, protagonizando ligeros ascensos en las Terres de l'Ebre, Ponent y Prepirineo occidental.
