La lluvia no da tregua: El Meteocat confirma más precipitaciones y viento en las próximas horas en Catalunya

Las lluvias han sido las grandes protagonistas de estos últimos días en Catalunya, dejando un aumento muy notable del caudal de los ríos y situaciones que empezaban a ser preocupantes en ciertos puntos del territorio. Por ahora, las precipitaciones se mantendrán activas.

Otro día de lluvias y viento en Catalunya

El Meteocat adelanta que el día de hoy verá mucho movimiento de nubes en el conjunto del territorio; si bien por la mañana y hasta el mediodía veremos una reducción de la densidad nubosa con excepción en el tercio oeste de la región, a partir de la tarde las acumulaciones de nubes volverán a ganar fuerza en toda Catalunya.

Esta presencia dispersa y progresiva de nubes afectará a la actividad de las lluvias. Por la mañana, tendremos escenarios de lluvias aisladas por Catalunya, mientras que en el tercio oeste se darán con mayor presencia pero también con irregularidad.

Las lluvias tendrán un mayor impacto por la tarde, pues llegará una nueva banda que actuará de oeste a este. Dicho esto, en este caso no se esperan grandes acumulaciones. Mayormente serán débiles y con la posibilidad de poco abundantes (hasta 20 mm/24h) en el tercio oeste.

En cuanto a la cota de nieve, seguirá siendo relativamente baja. En el pirineo occidental podremos apreciar nevadas a partir de los 1.200 metros, mientras que en el resto de la región la cota se establecerá en torno a los 1.400 y 1.500 metros.

Considerando que el día no será tan gris ni tan pasado por agua como estas últimas jornadas en Catalunya, los registros del Meteocat apuntan que la temperatura experimentará un aumento que han determinado como 'ligero a moderado'.

La situación del viento, que ha sido uno de los puntos de seguimiento centrales de la costa, tendrá su momento más preocupante a partir del mediodía aproximadamente. Será entonces que, con énfasis en la mitad norte de la costa del territorio, veremos las rachas más fuertes con especial presencia de viento del sur.

Con todo esto, el Meteocat describe un día que no será ni mucho menos tan crítico como los que veníamos experimentando últimamente en Catalunya. Eso sí, esto no quita que el uso de paraguas siga siendo muy recomendado.