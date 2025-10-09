TIEMPO
La lluvia no da tregua en Cataluña: estas son las nuevas alertas amarillas del Meteocat
La agencia de meteorología advierte a causa de la intensidad de ciertas precipitaciones
Las lluvias van y vienen en Cataluña, según se puede apreciar en las últimas predicciones que ha ido lanzando el Meteocat estos últimos días, pero parece que esta vez no nos darán un respiro.
La cosa es que en el informe de hoy mismo, día 9 de octubre, la agencia de meteorología ha lanzado nuevas alertas amarillas por lluvias en buena parte de la Comunidad Autónoma.
Estas precipitaciones comenzarán en la zona del litoral de Cataluña y se irán desplazando hacia el interior con el paso de las horas, alcanzando intensidades importantes a partir del mediodía.
Concretamente, solo el extremo oeste y la zona del Prepirineo de Cataluña se librarán de las alertas amarillas a causa de la intensidad de las lluvias en el día de hoy.
En cuanto a las temperaturas, las temperaturas máximas se mantendrán en cifras similares a las de ayer, pero las mínimas subirán ligeramente, siendo de 24ªC y 10ºC respectivamente.
Por otro lado, la visibilidad será más o menos buena durante toda la jornada en la región y no habrá rachas de viento destacables, más allá de alguna moderada en el litoral.
No obstante, la situación por intensidad de lluvias no desaparecerá del todo con el paso de los días, dado que mañana seguirá en alerta el extremo sur de Cataluña.
A pesar de ello, parece que el frente de lluvias irá desapareciendo conforme entre el fin de semana, dejándonos con un sábado con cielos predominantemente soleados.
