TELEVISIÓN
Lluvia de críticas a la nueva prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye a 'El Rosco'
El programa de Antena 3 estrenó 'Alaz', una nueva dinámica que no acabó de gustar a la audiencia
'El Rosco' ya es historia viva de 'Pasapalabra'. El programa de Antena 3 se despidió de la prueba más tradicional de la televisión española después de que el Tribunal Supremo obligase a la cadena a dejar de emitirla al considerar que constituye una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual de MC&F.
Ayer, se estrenó la prueba que sustituye a 'El Rosco', denominada 'Alaz'. En ella, el concursante debe acertar la respuesta completando los huecos de cada palabra a partir de una definición, ya que ahora es necesario encontrar la palabra exacta.
"Les daremos una serie de definiciones que empiezan o incluyen una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata", expuso Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'.
Una de las grandes novedades de la prueba final es que el participante puede pedir pistas a cambio de perder tiempo: "Y lo más importante: durante toda la prueba tendrán la oportunidad de pedir una letra como pista para resolver cada palabra. Eso sí, cada letra hará que se descuenten cinco segundos de su tiempo".
Es un formato bastante parecido a 'El Rosco', pues la mecánica sigue siendo muy similar, ya que el presentador da una definición asociada a cada palabra del abecedario y el participante tiene que adivinar la palabra. Además, ahora sabe cuántas letras tiene la respuesta, cosa que no sucedía en 'El Rosco', y el tiempo de juego se amplía a los 110 segundos.
Esta prueba final es una adaptación de 'DallAZetA', un formato de la televisión suiza RSI con varios años en antena, cuyo nombre en español respeta la fonética del original. Una prueba que funciona a la perfección en Suiza y que Atresmedia quiere replicar en España para repetir su éxito.
La audiencia de 'Pasapalabra' reaccionó en X, antes Twitter, a la nueva prueba del programa, generando opiniones de lo más diversas entre los usuarios.
Un espectador del programa compartió que "han cambiado el círculo por una línea recta y ya". Otro señaló: "Intentan modernizar y como siempre la cagan... 'Pasapalabra' ya jamás será lo mismo". Un usuario expuso que la prueba "pierde nivel... es mucho más fácil".
A pesar de que a mucha gente no le gustó la nueva prueba final de 'Pasapalabra', el formato arrasó en audiencia con un excelente 21,9 % de cuota de pantalla. Es un gran dato, aunque habrá que ver si el interés responde al efecto novedad y si se mantiene con el transcurso de los días.
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