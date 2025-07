Lluvia de críticas por cómo anunció Ana Peleteiro su embarazo: "La efectividad del preservativo es del 98%"

Ana Peleteiro está de enhorabuena: será madre por segunda vez. Así lo anunció la atleta el pasado domingo en sus redes sociales. En consecuencia del embarazo, Ana Peleteiro será baja en el próximo Mundial de atletismo que se disputa entre el 13 y el 21 de septiembre en Tokyo.

La gallega ha querido compartir en sus redes sociales cómo ha ido evolucionando su estado anímico después de enterarse de que iba a ser madre. No obstante, estos vídeos que ha estado publicando a través de TikTok están generando bastante controversia.

El primer vídeo ya generó mucha polémica, ya que la atleta gallega bailaba al ritmo de la canción ‘Triple Lavada’ mientras mostraba su barriga. Lo más controvertido del vídeo fue el mensaje que acompañaba la imagen: "La efectividad del preservativo es del 98%".

Los seguidores de ella quedaron sorprendidos, y uno de ellos comentó: "Ya verás qué gracia le hará al hijo ver este vídeo en un futuro". Ante la avalancha de críticas, Ana Peleterio respondió con un mensaje contundente.

"Que fuera un fallo del método, no significa que no sea un niño deseado y amado. Si así fuera y gracias a que hemos avanzado como sociedad, habría abortado ya que estaría en pleno derecho de hacerlo", afirmó la gallega.

@apeleteirob Hola, el 2% restante existe y no tengo pruebas, pero tampoco dudas 🤣🤭 ♬ sonido original - Esaú Ortiz

Madre por segunda vez

Después del primer vídeo, Ana Peleteiro ha decidido subir otro mostrando cómo se había enterado que iba a ser madre por segunda vez.

"Llevo dos o tres días 'rallada' porque no me baja la regla. Esto es algo verídico: no estaba buscado ni mucho menos. Estoy un poco agobiada, me voy a relajar porque a lo mejor simplemente que no me baja la regla por el estrés. Yo creo que sí... Pero tengo una falta de cuatro días", ha empezado explicando.

Para quedarse tranquila decidió hacerse la prueba: "Estoy atacada. Acabo de llegar a casa de mis padres y no he dicho nada a nadie. Me voy a hacer el test, por si a caso, pero que va a dar negativo".

@apeleteirob La vida no siempre sigue nuestros planes, pero en sus giros inesperados es donde esconde sus mejores sorpresas ✨ Os mentiría si no os dijera que durante varios días, me costó mucho aceptar la realidad y ver el lado bueno, pero gracias a mi familia y a los que más me quieren, conseguí ver esta sorpresa como lo que realmente es, algo maravilloso🥹💗 ♬ Romantic Classical Piano Solo - FREDERIC BOUCHAL

Al enterarse de que estaba embarazada, la atleta se quedó sin palabras, pero en el vídeo ha escrito que "aquí empezó el 'shock' más grande de mi vida y me duró siete días".