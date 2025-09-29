Más lluvia en Cataluña: estos son los nuevos avisos por alerta naranja del Meteocat

El otoño se ha instaurado en la Península Ibérica con una meteorología protagonizada por lluvias y precipitaciones que se notan, especialmente, en ciertas Comunidades Autónomas de España.

En este mismo sentido, Cataluña es una de las que más se está viendo asediada últimamente por este fenómeno meteorológico, y parece que la cosa está lejos de llegar a su fin.

Sin ir más lejos, el Meteocat ha lanzado nuevas alertas amarillas y naranjas por intensidad de lluvia a causa de precipitaciones localizadas en el extremo sur de la región.

Más concretamente, estos avisos se han establecido sobre las zonas de Tarragona y Tortosa, donde se espera una intensidad inusual de precipitaciones con respecto a lo ocurrido en otros días.

Las temperaturas para esta jornada del 29 de septiembre, eso sí, se mantendrán a niveles similares a los que vimos la semana pasada: 27 °C de máximas y4 °C de mínimas.

En cuanto a la visibilidad, el Meteocat asegura que será regular en la mitad sur y algunas zonas del Pirineo a causa de los chaparrones, pero no se esperan bancos de niebla destacables.

Por otro lado, el Meteocat no ha lanzado aviso alguno con respecto a las rachas de viento en la región, por lo que será de carácter flojo y moderado a lo largo de toda la jornada.

Hay que recalcar, eso sí, que el tiempo mejorará durante la jornada de mañana, 30 de septiembre, donde solo habrá algún que otro chubasco ocasional en el sur de Cataluña.