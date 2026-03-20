Así es Llum Barrera: actriz, presentadora y nueva invitada de Pasapalabra

Cuatro celebridades del entretenimiento español han sigo escogidas para acudir a Pasapalabra. El concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3 recibirá a los invitados los próximos tres programas.

Desde el jueves, 19 de marzo, y hasta el próximo 23 de marzo, Andrea Duro, JJ Vaquero, Adrián Lastra y Llum Barrera participarán junto a los concursantes principales. En este sentido, el objetivo de los famosos será reunir la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco.

Llum Barrera (Mallorca, 1968) estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras licenciarse, trabajó como redactora para el diario ABC y el Diario de Mallorca, entre otros.

Después de asistir a clases de interpretación, en un proyecto relacionado con su trabajo, decidió cambiar de rumbo profesional y ser actriz. Por este motivo, Barrera se matriculó en el prestigioso Instituto del Teatro.

Llum Barrera en Tu cara me suena / Antena 3.

Posteriormente, la actriz participó en varias obras de Els Comediants y Tricicle. En televisión, es conocida por actuar en series de éxito como 'Hospital Central', 'El Comisario', 'Aquí no hay quien viva' y 'Amar es para siempre', entre otras.

Además, ha sido colaboradora habitual del programa 'Nos pierde la fama' (Cuatro). Fuera de las cámaras, Llum Barrera escribió el libro 'Chica busca chico: Manual de ligue de una mujer desesperada'.

Entre 2011 y 2013 formó parte del elenco de 'Pulseras rojas', en TV3. Al mismo tiempo, actuó en el Teatro Lara junto a Mariola Fuentes y Natalia Hernández en la obra 'El manual de la buena esposa', superando las 100 funciones.

Como concursante, la actriz formó parte de la primera edición de 'Tu cara me suena'. Más tarde, fue una de las colaboradoras de 'Tu cara me suena Mini', donde ayudaba a los niños.