Lluís Canut, en desacuerdo: “Me sorprende que los jugadores del Barça vayan antes a 'El Hormiguero' que al 'Gol a gol'”

Lluís Canut es una de las figuras más emblemáticas del periodismo deportivo catalán, con una trayectoria profundamente ligada a TV3 y a la evolución del deporte en Cataluña. Tras anunciar su retirada en 2024, ha publicado Una vida en directe, un libro donde repasa tanto su carrera profesional como su vida personal, marcada en los últimos años por el Parkinson.

El periodista explica que uno de los principales objetivos del libro es dar visibilidad a esta enfermedad. Desde que hizo público su diagnóstico, ha participado en numerosos actos de concienciación, donde ha podido comprobar el impacto positivo de su testimonio. Según Canut, muchas personas afectadas le agradecen su implicación, ya que sienten que su voz ayuda a normalizar una realidad todavía poco visible.

En cuanto a su día a día, reconoce que el Parkinson le ha obligado a adaptarse, especialmente en tareas cotidianas como vestirse o practicar ciertos deportes. Aun así, insiste en mantenerse activo: continúa escribiendo y haciendo ejercicio físico con regularidad, convencido de que es clave para conservar la movilidad y la calidad de vida.

En una entrevista a VIlaweb, recuerda episodios duros de su carrera, como el enfrentamiento con los “morenos”, seguidores vinculados a la etapa de Josep Lluís Núñez. Canut relata cómo fue agredido tras un partido y compara aquel ambiente de presión con el actual en redes sociales, donde, según afirma, “te critican o te defienden según si estás a favor o en contra de alguien”, dice en Vilaweb.

Uno de los momentos que más orgullo le generan fue su paso por Catalunya Ràdio, donde formó parte de la redacción fundacional de deportes. Allí coincidió con profesionales como Jordi Basté, a quien recuerda como un talento evidente desde el primer momento. “Con solo quince segundos escuchándolo ya sabíamos que se quedaba”, afirma.

Los invitados especiales en los programas

Su etapa en TV3 consolidó su figura, especialmente con programas como Basquetmania y Gol a gol. En este último, apostó por introducir entrevistas con grandes figuras del deporte, algo que hoy considera más difícil. “Antes había una gran ambición por conseguir invitados; ahora eso se ha perdido un poco”, asegura.

En esta línea, añade otra reflexión contundente sobre el presente mediático: “Me sorprende que los jugadores del Barça vayan antes a El Hormiguero que a Gol a gol, que debería ser su espacio natural”, critica. Para Canut, este cambio refleja tanto una transformación en la industria televisiva como en las prioridades de los propios deportistas.

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El periodista también se muestra crítico con ciertas dinámicas del entorno azulgrana. Sobre episodios recientes, como su polémica con Gerard Piqué, se mantiene firme: “Se creó una campaña para desacreditarme, pero yo tenía razón porque disponía de los contratos”. Con declaraciones como esta, Canut deja claro que, incluso en su retirada, mantiene intacto su carácter directo y su defensa de la integridad periodística.