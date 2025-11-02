¿Lloverá en la noche de Halloween? Esto dice la AEMET

Se acerca una fecha muy esperada en el calendario: el viernes 31 de octubre se celebrará la tradicional noche de Halloween. Esta fecha es especialmente querida por los más pequeños, que se preparan para salir a pedir golosinas de puerta en puerta, mientras que otros aprovechan la ocasión para hacer planes distintos, como quedarse en casa disfrutando de series y películas de miedo, o vestirse con un disfraz original para acudir a fiestas con amigos y celebrar a lo grande.

Sin embargo, para aquellos que se animan a salir a la calle, hay un factor que siempre genera cierta preocupación: el clima. Un temporal inesperado puede alterar los planes de quienes esperan disfrutar de la noche más terrorífica del año. En España, este año hemos experimentado un clima especialmente cambiante: tras varias semanas con lluvias, subidas y bajadas de temperatura y temporales que parecían no tener fin, la situación parece dar un pequeño respiro, al menos en algunas regiones. En Catalunya, por ejemplo, se espera un día soleado, lo que permitirá a muchos disfrutar del viernes sin grandes contratiempos.

No obstante, no conviene confiarse demasiado, ya que los pronósticos indican que el tiempo puede volver a cambiar rápidamente.

El pronóstico para Halloween

En Barcelona, según AEMET, la noche de Halloween no debería verse afectada por precipitaciones significativas. A lo largo del día, se espera un cielo mayormente nublado, creando una atmósfera perfecta para la ocasión: tenebrosa y misteriosa, como manda la tradición. Las probabilidades de lluvia son muy bajas, apenas un 5%, lo que significa que si llueve, será de manera muy puntual y localizada.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas de 15 °C y máximas de 24 °C, por lo que se recomienda vestir con capas ligeras y llevar a mano una chaqueta o sudadera para la noche, especialmente si se planea estar al aire libre durante varias horas. Sin duda, un clima agradable para disfrutar de una velada de miedo, sin que el mal tiempo arruine la diversión.

Este Halloween, quienes se animen a salir a la calle podrán hacerlo con relativa tranquilidad, mientras que quienes prefieran planes caseros también encontrarán la atmósfera perfecta para sumergirse en historias de terror.