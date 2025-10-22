"Llevo 11 meses con esta sinvergüenza": Rosa María, víctima de una inquiokupa, relata su infierno

Especialmente duro el testimonio de Rosa María, una mujer que decidió acudir esta semana al programa 'Código 10' de Cuatro para contar con todo lujo de detalles el infierno que vive desde hace casi un año: es víctima de una inquiokupa, es decir, una inquilina que deja de pagar, pero se niega a abandonar la vivienda que ha alquilado al propietario.

Rosa María emocionó al público del formato al narrar, entre lágrimas, cómo esta inquiokupa se ha hecho con una de sus propiedades, ubicada a pie de playa, con jardín y piscina, dejando de pagar su mensualidad.

"Llevo 11 meses con esta sinvergüenza. Entró dándonos pena. La casa costaba 800 euros, pero se la bajé a 580 euros porque me dijo que trabajaba por las tardes y tenía una nómina de 600 euros. Había muchas señales que no quise ver", confiesa la damnificada.

Según relató, su inquilina pagó únicamente los dos primeros meses y después se negó a marcharse, alegando estar en una situación de vulnerabilidad: "el Ayuntamiento le concedió ese reconocimiento, pero ni está enferma ni tiene nada. Hemos descubierto por internet quién es y su pasado".

La situación ha llegado al límite: tanto Rosa María como su marido han sufrido problemas de salud relacionados con el estrés del caso. "A mi marido le dio un infarto en agosto y yo tuve un amago en abril. Si me dijeran que me quedan dos meses de vida, la mato para quitarle el problema a mi familia", reconoció públicamente desesperada.

Una vez más, el caso de Rosa María vuelve a abrir el debate acerca de los inquiokupas en España, un fenómeno cada vez más habitual que afecta a muchos propietarios de vivienda y que, según denuncian asociaciones de afectados, deja a muchos sin recursos legales rápidos para recuperar sus viviendas.