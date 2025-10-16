Lleva más de 30 años con su pareja y no se casa para no perder la pensión de viudedad

Las pensiones son un refugio económico extremadamente necesario para que los más mayores puedan seguir viviendo con tranquilidad una vez que se jubilan. Eso sí, en el particular caso de Lola Prieto hablamos de que su pensión ha acabado determinando su forma de vida.

El curioso caso de Lola y su pensión de viudedad

Lola Prieto es una mujer que quedó viuda hace muchísimo tiempo, y de hecho lleva 30 años conviviendo con una persona junto a la que no se ha casado. ¿El motivo de ello? Que perdería la pensión de viudedad que obtuvo a consecuencia de la muerte de su marido.

Así lo contó la propia Lola en el programa 'Y Ahora Sonsoles', donde clarificó que después de la muerte de su marido, su profesión como costurera no le era suficiente para cubrir todos los gastos que necesitaba. Y por ello la pensión de viudedad se convirtió en una parte central de su economía.

Algunas pensiones de viudedad, como es el caso de Lola Prieto, se ven retiradas en el momento de establecer nuevamente un matrimonio. Es por ello que Lola jamás ha llegado a casarse de nuevo, pues de lo contrario perdería un impulso económico que le sigue siendo muy necesario.

Este rocambolesco caso ha abierto cierto debate en torno a la situación de las pensiones de los más mayores en España y cómo estas pueden limitar enormemente el estilo de vida de cada uno. Al fin y al cabo, a sus 89 años, Lola debería poder tener la libertad de contraer matrimonio según deseara.

Todavía de forma más peculiar, resulta que Lola debe acudir cada cierto tiempo a los juzgados para demostrar que sigue viva. De lo contrario, corre el riesgo de que un día pudiera ver cómo su pensión de viudedad desaparece repentinamente.

En sus explicaciones, Lola comenta que "tengo que asegurar lo mío", y es que lógicamente sacrificar su pensión por cualquier relación que podría acabar de forma prematura le rompería no solo el corazón, sino también la estabilidad de sus cuentas.

¿Qué opinión te merece este curioso caso? ¿Crees que situaciones como las de Lola deberían ofrecer una mayor libertad a los pensionistas? ¿O es adecuado que pensiones como la de viudedad tengan parámetros estrictos?