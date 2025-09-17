Cómo llenar el carro de la compra gastando el menor dinero posible: Estos consejos te harán ahorrar mucho dinero

Hacer la compra en el supermercado es uno de los momentos más delicados del día, y es que al fin y al cabo requiere encontrar un equilibrio entre productos y gasto que no suponga un problema. Por ello, hoy os traigo unos consejos que os pueden venir muy bien.

Cómo llenar tu carro gastando menos

En primer lugar, es verdaderamente importante apuntar en una lista de la compra aquello que realmente necesites; cuanto menos improvises, mejor. A esto te ayudará planificar las comidas de la semana, pues con unos menús por los que guiarte te es más sencillo ignorar las tentaciones que no necestias.

También es importante comparar precios entre supermercados para asegurarte de que estás obteniendo un producto concreto al mejor precio posible. Esto puedes hacerlo de forma tan sencilla como consultando folletos digitales de supermercados, mucho más accesible que no el 'paseo' físico.

De la misma forma, has de tener en cuenta que algunos productos son mucho más recomendables por su precio y nutrición que otros. Un ejemplo de estos son legumbres secas, arroz y pasta, verduras de temporadas, patatas, huevo, un pollo entero o los muslos, lácteos básicos y fruta de temporada, entre otros.

Similarmente, en el momento de estar haciendo la compra, aunque sepas qué es lo que necesitas puede que te interese encontrar esa marca blanca que te reduzca el precio final considerablemente. Si te sirve, al final tu cartera lo acabará agradeciendo (y mucho).

De la mano de este último consejo, ten en cuentra que comprar congelado en lugar de fresco te permite obtener el mismo producto a menor precio y con mayor durabilidad. Cierto es que la calidad final puede no ser la misma, pero es algo que hay que considerar.

En última instancia, valora que lo que más te interesa evitar son productos como procesados. Puedes prescindir completamente de ellos y no solo mejorarán el valor nutritivo de tu compra, sino que también se harán notar en la factura final.

Y hasta aquí los consejos que debes considerar si quieres tener un carro lleno hasta arriba y no gastar tanto como de costumbre. Puede que de primeras sea difícil acostumbrarse, pero el cambio acaba valiendo la pena.