¿Cuánto podrían llegar a pagar por esta moneda del siglo III encontrada por un niño andaluz?

La curiosidad de un niño andaluz ha servido para hallar un tesoro romano del siglo III en pleno corazón de Roma, convirtiendo unas vacaciones familiares en una aventura histórica. La moneda ahora reposa en un museo, pero, ¿cuál podría ser el valor de esta pieza?

El sorprendente descubrimiento en el Coliseo

Alejandro, un pequeño granadino de diez años, encontró esta moneda de bronce semienterrada en los jardines del Monte Palatino durante una visita turística al Coliseo. Se trata de un aureliano acuñado en Siscia (actual Croacia) entre los años 270 y 275 d.C., bajo el reinado del emperador Aureliano, con su busto radiado en el anverso y una figura alegórica en el reverso.

La tierra blanda debida a las recientes lluvias facilitó que el niño, intrigado por un brillo, la desenterrara y alertara a su familia, quienes avisaron inmediatamente al guía y a las autoridades. Todos ellos se sorprendieton ante el hallazgo: se trataba de algo realmente especial.

Este tipo de moneda formaba parte de la reforma monetaria impulsada por Aureliano para estabilizar la economía romana en una era de crisis, equivalente nominalmente a dos denarios y con amplio uso en el Imperio. Aunque común en su época, su procedencia del Palatino y su ocultamiento durante casi 1.800 años la hacen excepcional.

La familia recibió un tour privado y entrada vitalicia al Coliseo como recompensa por su honradez al entregarla al Museo Arqueológico, además de unos libros de historia y algunos regalos especiales. Pero, ¿cuánto podría estar dispuesto a pagar un coleccionista por este tipo de moneda?

Su valor en el mercado numismático

Algunos ejemplares similares de aurelianos en bronce se comercializan por cientos de euros en subastas y plataformas especializadas, dependiendo del estado de conservación, aunque piezas con contexto arqueológico único como esta podrían atraer pujas más altas de coleccionistas: unida a su historia, seguro que algún experto llegaría a pagar miles de euros por esta pieza en concreto.

Esta moneda del siglo III es un recordatorio de que la historia romana sigue viva bajo nuestros pies, y un niño andaluz la ha traído de vuelta a la luz, curiosamente. Una aventura que el pequeño Alejandro, seguro, no olvidará en su vida.