"Puedo llegar a ganar 6.000 euros al mes": Roger Sales, joven pescador, sorprende con su salario mensual

De entre todos los oficios que existen en nuestra sociedad, uno de los más infravalorados tiene que ver con el de pescador, por mucho que sea uno de aquellos que ofrecen una buena rentabilidad en cuanto a sueldo.

Así lo ha contado Roger Sales, pescador de 36 años de edad, en una reciente entrevista en La Vanguardia, donde este último narraba cómo ha sido su evolución dentro de un oficio que mucha gente pasa por alto.

Según comentaba, Sales comenzó a pescar después de conseguir el título oficial en cuanto acabó el grado superior en la Escuela de la Capacitación Nauticopesquera de Catalunya. Algo que siempre había querido hacer desde que era pequeño.

Este último sostiene que se convirtió en pescador a causa de una vocación que le había acompañado toda la vida: siempre se sintió atraído por la navegación y por los barcos, cosa que determinaría su futuro oficio.

No obstante y como acto de sinceridad, Roger Sales asegura que ahora hay otro factor que pesa más a la hora de mantenerse en el sector de la pesca, el cual tiene que ver con el salario que puede llegar a percibir de manera mensual.

"Como segundo oficial embarcado puedo llegar a ganar entre 5.000 euros y 6.000 euros al mes", aclaraba. Eso sí, no sin recalcar también que se trata de un oficio bastante sacrificado que requiere mucha preparación por parte de la persona que quiera dedicarse a ello.

En relación a esto último, Roger Sales resalta que tiene que pasar mucho tiempo fuera de casa, aunque esto también es algo que ha hecho que su perspectiva sobre la vida cambie radicalmente para mejor:

"Ahora valoro mucho más el tiempo que paso en casa. Después de estar meses en alta mar, aprendes a apreciar las cosas rutinarias del día a día que antes parecían normales y ahora sientes como un lujo".