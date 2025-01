Llegan nuevas ayudas económicas para amas de casa mayores de 52 años este 2025

¿Sabías que en 2025 las amas y amos de casa mayores de 52 años podrán acceder a nuevas ayudas económicas? ¡Sí! Aunque muchas veces su trabajo no está reconocido oficialmente, hay opciones para darles un empujón económico. Si llevas toda la vida cuidando de la casa y ahora te encuentras sin trabajo o ingresos suficientes, esto te interesa.

Primero, hablemos del Ingreso Mínimo Vital. Es una ayuda que garantiza un dinero cada mes para que no te falte lo básico. ¿Cuánto? Depende de tu familia, pero puede ir desde 658,59 euros hasta 1.448,9 euros al mes. Y si estás sola con tus hijos o tienes alguna discapacidad del 65% o más, te dan un poquito más: un 22% adicional. Pedirlo es sencillo, solo tienes que hacerlo por internet en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o acercarte a sus oficinas.

Si ya has cumplido los 65 años y no tienes derecho a una pensión contributiva, existe otra ayuda llamada pensión no contributiva de jubilación. Te dan unos 564,7 euros al mes, repartidos en 14 pagas al año. Esta cantidad puede variar un poco según cuánto ganes tú o las personas con las que vivas. Eso sí, tus ingresos no pueden pasar de 7.905,80 euros al año. Para pedirla, solo tienes que ir a la web del IMSERSO o pasarte por alguna oficina.

Ahora bien, si has cotizado al menos 15 años en la Seguridad Social, de los cuales 6 fueron por desempleo, puedes solicitar el famoso subsidio para mayores de 52 años. Esta ayuda es de 480 euros al mes, pero lo mejor es que se cobra indefinidamente hasta que encuentres trabajo o te jubiles. Además, sigue contando para tu futura pensión porque cotiza por una base de 1.653,75 euros al mes. ¡Eso es un extra importante!

Eso sí, hay condiciones que tienes que cumplir. Para este subsidio, debes estar inscrita como demandante de empleo y no ganar más del 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, unos 850,5 euros al mes. Parece complicado, pero si cumples estos requisitos, es una gran ayuda que puede marcar la diferencia.

Estas ayudas no están solo para quienes tienen una nómina o han trabajado fuera de casa. También están pensadas para todas esas personas que han dedicado su vida a cuidar del hogar y, muchas veces, no tienen acceso a otros recursos. Si te encuentras en esta situación, no dejes de pedir lo que te corresponde.