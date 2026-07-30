La llegada de Pedrerol a Mediaset ya tiene fecha y horarios: "Queremos que no sea tóxico"

Hace unas semanas emitió el último programa de 'El Chiringuito', que tuvo como telón de fondo la celebración de la selección española tras conquistar su segunda estrella mundialista. Además, el formato de Mega reunió a la mayoría de sus colaboradores habituales para despedir esta etapa por todo lo alto.

Cuando ya quedaban pocos minutos para el final del programa, Pedrerol se sinceró con la audiencia de Atresmedia. "Yo creo que el programa que empezó hace 13 años no tiene nada que ver con el formato de ahora, de verdad", empezó diciendo.

El primer programa

También, se acordó de 'Punto Pelota': "Éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora... Hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás". En ese instante, el periodista deportivo quiso desvelar una conversación que tuvo con la madre de Guti. "Su madre me dijo: 'A veces no os dais cuenta que lo que opináis de los futbolistas, sienta muy mal a los padres".

Desde entonces, cada vez que se incorporaba un nuevo trabajador a 'El Chiringuito', Pedrerol le dejaba claro que "ningún padre o madre de ningún futbolista se puede ir a la cama llorando por culpa nuestra".

"Creo que a veces hemos hecho críticas y no sabemos lo que eso puede suponer para mucha gente. Es el caso, por ejemplo, de la selección española. Yo creo que hemos sido injustos con Luis de la Fuente, yo el primero, pues creo que manejaba las ruedas de prensa peor que su trabajo en el campo. Y que a veces transmitía un punto de soberbia", reconoció a la audiencia de 'El Chiringuito'.

Pero ya es momento de probar nuevas cosas. Tras 13 años, el programa deportivo se estrenará en Mediaset en el grupo el próximo 17 de agosto, coincidiendo con el arranque de LaLiga, y lo hará con una doble ventana de emisión repartida entre Energy y Cuatro. El espacio mantendrá su horario habitual de medianoche y estrenará un plató completamente renovado para esta nueva etapa.

No cambiar el guión

Durante la presentación oficial, Pedrerol explicó que la intención es conservar la identidad que ha convertido al programa en un referente. Para ello, destacó el esfuerzo realizado para incorporar prácticamente a todo el equipo que le ha acompañado durante estos años, incluyendo periodistas, redactores y colaboradores habituales.

Aunque la esencia del espacio seguirá siendo la misma, el presentador confirmó la llegada de tres nuevos colaboradores muy conocidos por el público. Sin revelar todavía sus nombres, aseguró que estos fichajes aportarán nuevas perspectivas al debate y contribuirán a reforzar el atractivo del formato.

Pedrerol también quiso dejar claro cuál será la línea editorial del programa. Según explicó, el objetivo principal seguirá siendo ofrecer información exclusiva, analizar la actualidad futbolística y fomentar debates intensos, pero siempre desde el respeto. Insistió en que no desea que las discusiones traspasen ciertos límites personales ni generen situaciones desagradables para los protagonistas.

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Respecto a su incorporación a Mediaset, el periodista comentó que recibió varias ofertas una vez terminó su contrato anterior. Sin embargo, fue una reunión con Alessandro Salem, consejero delegado del grupo audiovisual, la que terminó convenciéndole para emprender este nuevo proyecto.