Llega el primer gran temporal del otoño: la AEMET anuncia lluvias abundantes y vientos templados a partir del martes

La AEMET destaca el cambio de tiempo que se avecina esta semana en España

Temporal dana Alice

Temporal dana Alice / EFE

David Cruz

David Cruz

El tiempo otoñal por fin se impondrá definitivamente en España desde este martes 28 de octubre, cuando una serie de frentes atlánticos asociados a varias borrascas comiencen a cruzar la Península, dejando lluvias generalizadas y persistentes, especialmente en la mitad oeste y noroeste del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado este cambio de patrón atmosférico en redes sociales, compartiendo un mapa de la situación que viviremos a lo largo de las próximas jornadas. Un cambio que marcará el inicio de una situación de vientos ábregos, caracterizados por su origen suroeste, alta humedad y temperaturas suaves.

Estas condiciones favorecerán precipitaciones continuas, con especial intensidad en Galicia, el norte de Portugal, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía.

En el resto del país, las lluvias también terminarán llegando, aunque de forma más débil y dispersa, dejando los cielos cubiertos y descendiendo progresivamente la presión atmósferica. Solo el cuadrante mediterráneo y Canarias pueden librarse de esta situación, con nubosidad variable y menor probabilidad de lluvias.

Samuel Biener, climatólogo, ha hablado acerca de esta situación meteorológica y se ha mostrado muy tajante: "esta semana los ábregos traerán lluvias de más de 100 l/m2" a las zonas de España más afectadas y que ya hemos mencionado en esta noticia.

En cuanto a las temperaturas, los ábregos dejarán un ambiente algo más suave: mínimas más altas y máximas pueden superar los 25 ºC en puntos del Mediterráneo, dejándonos un tiempo más primaveral que otoñal.

El problema es que estas precipitaciones provocadas por los ábregos no se traducirán en importantes nevadas precisamente por esa subida de las temperaturas. Quedarán relegadas a las cumbres de las montañas.

