Llega la gota fría Alice a España: Jorge Rey revela el día y zonas donde más puede afectar la DANA

España se prepara para la llegada de una nueva gota fría, como se le había conocido al fenómeno de lluvias intensas otoñales, o DANA, nombre que ganó relevancia con el trágico episodio ocurrido en tierras valencianas del año pasado.

Sea como sea, los chubascos y tormentas volverán a ser protagonistas en algunos puntos del país y Jorge Rey revela en qué zonas puede tener más afectación: "Pues parece que al final no es broma, llega una nueva DANA a España que preocupa por posibilidad de muy fuertes tormentas en el área de Valencia", avanza el joven meteorólogo burgalés.

Pese a que era un fenómeno esperado, apunta que "se adelanta para el Pilar", que llegará este mismo fin de semana, el domingo 12 de octubre. La llegada de borrascas que traerán "precipitaciones importantes" a medida que vayan avanzando los días "a zonas de centro y sur de España".

Una de las evidencias de la naturaleza, previa a la llegada de este tipo de situaciones, comenta Jorge, es cuando "los peces saltan prácticamente sin sentido", señal de que pueden llegar "fuertes tormentas". El joven utiliza las cabañuelas para hacer su previsión, algo que está estrechamente ligado con la naturaleza.

Aunque sí que es cierto que la zona del Mediterráneo central es el lugar donde se espera que descarguen las lluvias más fuertes, no se prevén tan extremas como las de 2024. No obstante, habrá que tener mucho cuidado porque "algún que otro riachuelo fuerte sí que va a venir".

La explicación al al porqué cada año las borrascas se ceban con esta parte del país se encuentra en "la presencia de calor durante estas semanas, unido a la llegada de masas de aire frío en altura", un cocktail que resulta en la formación de chubascos importantes, lo que conocemos como DANA.

Predicción para el resto de semana

Las lluvias, no obstante, llegarán a partir de este miércoles "en el sector del nordeste de Albacete, el jueves se generalizarían y llegarán a muchos puntos de Castilla-La Mancha, Andalucía y a muchos puntos de Murcia, por no decir que a toda la Región. Así también como a Valencia o Alicante, con cierta intensidad".

Lo gordo se reserva para el viernes, cuando los chubascos podrían ser torrenciales, mientras que el sábado podrían afectar a toda la costa valenciana y Baleares. El domingo, en cambio, "irían a menos", aunque no se descartan en esos mismos sectores, aunque lo más destacado es que moverían hasta el centro de la península, aunque sería "de cara al (lunes) 13 empiecen a generalizarse más por el centro y sur" del país.