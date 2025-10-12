TIEMPO
Llega la Dana Alice a España: la Aemet alerta de lluvias intensas
La situación de inestabilidad provocada por la dana Alice continuará este domingo con lluvias que se irán desplazando hacia el área mediterránea norte, aunque se prevé que irá disminuyendo gradualmente su intensidad
La influencia de la dana Alice se desplaza hacia el área mediterránea norte. La DANA Alice ha golpeado con fuerza el litoral mediterráneo en las últimas horas, dejando inundaciones, cortes de carreteras y evacuaciones en varias localidades de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares.
La situación de inestabilidad provocada por la dana Alice continuará este domingo con lluvias que se irán desplazando hacia el área mediterránea norte, aunque se prevé que irá disminuyendo gradualmente su intensidad pero aún dejará precipitaciones, con chubascos y tormentas, en litorales y prelitorales.
Cielos nubosos y precipitaciones
De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares pueden ser localmente fuertes y/o persistentes, incluso muy fuertes en Tarragona y Castellón.
Se espera que la dana Alice mantenga una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Melilla, Estrecho y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que tenderán a menos en las regiones más al sur.
El aeropuerto de Ibiza vuelve a operar tras cancelarse 24 vuelos por las fuertes lluvias
El aeropuerto de Ibiza ha vuelto a operar este sábado por la tarde tras la cancelación de 24 vuelos a causa de las fuertes lluvias que han afectado a las Pitiusas, según ha informado AENA. La dana Alice ha motivado este sábado la activación del sistema de Protección Civil EsAlert por lluvias intensas, la segunda vez que se activa en Pitiusas en menos de dos semanas.
Las condiciones meteorológicas han obligado a paralizar temporalmente las operaciones entre las 18.00 y las 19.20 horas, y durante este periodo se ha limpiado la pista y otras zonas de las iinfraestructuras afectadas por la tormenta.
En total se han cancelado 12 llegadas y 12 salidas, de los 295 vuelos programados para este sábado.
- Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
- Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
- David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
- Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
- La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: 'Fumé antes de enfrentarme a él y jugué...
- El pan casero es mil veces mejor y este aparato de Lidl te permite hacerlo de forma fácil y barata
- El Granada, señalado por 'hacer negocio' en la campaña de la lucha contra el cáncer: 'Las están vendiendo a 85 euros y solo donan 2 euros
- Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”