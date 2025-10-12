Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

Llega la Dana Alice a España: la Aemet alerta de lluvias intensas

La situación de inestabilidad provocada por la dana Alice continuará este domingo con lluvias que se irán desplazando hacia el área mediterránea norte, aunque se prevé que irá disminuyendo gradualmente su intensidad

Los vecinos de las zonas afectadas por la dana aparcan sus coches en rotondas para ponerlos a salvo de las lluvias.00 00 04 16.Imagen fija001

Los vecinos de las zonas afectadas por la dana aparcan sus coches en rotondas para ponerlos a salvo de las lluvias.00 00 04 16.Imagen fija001

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La influencia de la dana Alice se desplaza hacia el área mediterránea norte. La DANA Alice ha golpeado con fuerza el litoral mediterráneo en las últimas horas, dejando inundaciones, cortes de carreteras y evacuaciones en varias localidades de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares.

La situación de inestabilidad provocada por la dana Alice continuará este domingo con lluvias que se irán desplazando hacia el área mediterránea norte, aunque se prevé que irá disminuyendo gradualmente su intensidad pero aún dejará precipitaciones, con chubascos y tormentas, en litorales y prelitorales.

Cielos nubosos y precipitaciones

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares pueden ser localmente fuertes y/o persistentes, incluso muy fuertes en Tarragona y Castellón.

Se espera que la dana Alice mantenga una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Melilla, Estrecho y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que tenderán a menos en las regiones más al sur. 

El aeropuerto de Ibiza vuelve a operar tras cancelarse 24 vuelos por las fuertes lluvias

El aeropuerto de Ibiza ha vuelto a operar este sábado por la tarde tras la cancelación de 24 vuelos a causa de las fuertes lluvias que han afectado a las Pitiusas, según ha informado AENA. La dana Alice ha motivado este sábado la activación del sistema de Protección Civil EsAlert por lluvias intensas, la segunda vez que se activa en Pitiusas en menos de dos semanas.

Las condiciones meteorológicas han obligado a paralizar temporalmente las operaciones entre las 18.00 y las 19.20 horas, y durante este periodo se ha limpiado la pista y otras zonas de las iinfraestructuras afectadas por la tormenta.

En total se han cancelado 12 llegadas y 12 salidas, de los 295 vuelos programados para este sábado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
  2. Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
  3. David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
  4. Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
  5. La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: 'Fumé antes de enfrentarme a él y jugué...
  6. El pan casero es mil veces mejor y este aparato de Lidl te permite hacerlo de forma fácil y barata
  7. El Granada, señalado por 'hacer negocio' en la campaña de la lucha contra el cáncer: 'Las están vendiendo a 85 euros y solo donan 2 euros
  8. Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”

La insólita 'escena' de Vito Quiles con Ábalos fumándose un cigarro: "Este no lo pagaba Koldo, no?

La insólita 'escena' de Vito Quiles con Ábalos fumándose un cigarro: "Este no lo pagaba Koldo, no?

Dos paracaidistas de la PAPEA exhiben la bandera de España por el cielo de Madrid

Dos paracaidistas de la PAPEA exhiben la bandera de España por el cielo de Madrid

Así ha sonado el himno de España al comienzo del desfile del 12-O presidido por la Familia Real

Así ha sonado el himno de España al comienzo del desfile del 12-O presidido por la Familia Real

Llega la Dana Alice a España: la Aemet alerta de lluvias intensas

Llega la Dana Alice a España: la Aemet alerta de lluvias intensas

Gonzalo Bernardos, economista (62 años): “Los jubilados cobran cerca de 2.000 euros, por eso el sistema...”

Gonzalo Bernardos, economista (62 años): “Los jubilados cobran cerca de 2.000 euros, por eso el sistema...”

Reyes Rigo ya viaja hacia España junto a los otro cuatro miembros de la flotilla que retenía Israel

Reyes Rigo ya viaja hacia España junto a los otro cuatro miembros de la flotilla que retenía Israel

Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita

Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita

Javier Moll apuesta por una "política de altura" que busque "puntos de coincidencia" para que España avance

Javier Moll apuesta por una "política de altura" que busque "puntos de coincidencia" para que España avance