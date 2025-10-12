Llega la Dana Alice a España: la Aemet alerta de lluvias intensas

La influencia de la dana Alice se desplaza hacia el área mediterránea norte. La DANA Alice ha golpeado con fuerza el litoral mediterráneo en las últimas horas, dejando inundaciones, cortes de carreteras y evacuaciones en varias localidades de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares.

La situación de inestabilidad provocada por la dana Alice continuará este domingo con lluvias que se irán desplazando hacia el área mediterránea norte, aunque se prevé que irá disminuyendo gradualmente su intensidad pero aún dejará precipitaciones, con chubascos y tormentas, en litorales y prelitorales.

Cielos nubosos y precipitaciones

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares pueden ser localmente fuertes y/o persistentes, incluso muy fuertes en Tarragona y Castellón.

Se espera que la dana Alice mantenga una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Melilla, Estrecho y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que tenderán a menos en las regiones más al sur.

El aeropuerto de Ibiza vuelve a operar tras cancelarse 24 vuelos por las fuertes lluvias

El aeropuerto de Ibiza ha vuelto a operar este sábado por la tarde tras la cancelación de 24 vuelos a causa de las fuertes lluvias que han afectado a las Pitiusas, según ha informado AENA. La dana Alice ha motivado este sábado la activación del sistema de Protección Civil EsAlert por lluvias intensas, la segunda vez que se activa en Pitiusas en menos de dos semanas.

Las condiciones meteorológicas han obligado a paralizar temporalmente las operaciones entre las 18.00 y las 19.20 horas, y durante este periodo se ha limpiado la pista y otras zonas de las iinfraestructuras afectadas por la tormenta.

En total se han cancelado 12 llegadas y 12 salidas, de los 295 vuelos programados para este sábado.