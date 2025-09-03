Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Economía

Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista

Los mutualistas están comenzando a recibir estas cartas de la Agencia Tributaria. ¿Qué significa y qué hay que hacer?

agencia tributaria

agencia tributaria

Álex Pareja

La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar cartas a los mutualistas en donde se informa que deben volver a presentar la solicitud para la devolución del IRPF correspondiente a las cotizaciones realizadas a mutualidades laborales entre 1967 y 1978.

También se incluyen los años anteriores a esas fechas que no estén prescritos. ¿Qué quiere decir? Que hay que volver a presentar esta solicitud aunque ya se haya realizado anteriormente, ya que esas solicitudes van a quedar sin efecto.

El motivo por el que las solicitudes anteriores van a quedar sin efecto se debe a un cambio normativo aprobado recientemente por el Congreso, que establece un nuevo sistema de tramitación.

El pago de estas devoluciones ya está muy avanzado y se va a realizar en un único abono durante el presente año 2025, poniendo fin al sistema anterior que planteaba devoluciones fraccionadas hasta 2028.

Cómo cobrar las devoluciones

En caso de que quieras cobrar estas devoluciones, los mutualistas deben facilitar su número de referencia, certificado electrónico o usuario Cl@ve en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, junto con sus datos bancarios y un teléfono de contacto.

El cambio en las normas atiende las demandas de pensionistas y sindicatos para que los pagos no se alarguen en el tiempo, garantizando que los beneficiarios mayores puedan recibir la devolución íntegra sin esperar años (algo que estaba ocurriendo ahora mismo).

Además, también se contempla que los herederos puedan solicitar las devoluciones en caso de fallecimiento. Así que todos los mutualistas van a tener que realizar esta solicitud de nuevo, en definitiva, ya que las anteriores quedarán sin efecto.

Noticias relacionadas y más

Los mutualistas que quieran cobrar la devolución del IRPF por aportaciones antiguas deben presentar un nuevo formulario de solicitud a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y se les realizará un único pago en 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
  2. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  3. Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
  4. Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
  5. Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
  6. Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
  7. La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
  8. El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses

¿Puede heredar tu perro? Todo lo que debes saber sobre los derechos de tu mascota

¿Puede heredar tu perro? Todo lo que debes saber sobre los derechos de tu mascota

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Vox prepara el asedio a todos los centros de Murcia que acogen extranjeros

Vox prepara el asedio a todos los centros de Murcia que acogen extranjeros

Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: "Vale ya con la productividad..."

Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: "Vale ya con la productividad..."

Aviso de la Seguridad Social: este es el error que cometen todos los parados que les dejará sin Ingreso Mínimo Vital

Aviso de la Seguridad Social: este es el error que cometen todos los parados que les dejará sin Ingreso Mínimo Vital

El secretario de Defensa de EEUU, tras hundir la narcolancha: “Trump está dispuesto a atacar de formas que no se han visto”

El secretario de Defensa de EEUU, tras hundir la narcolancha: “Trump está dispuesto a atacar de formas que no se han visto”

Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista

Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista

Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites

Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites