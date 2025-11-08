Qué hacer si llega esta carta de la Agencia Tributaria a casa y mis padres o yo somos mutualistas

Algunos mutualistas están recibiendo cartas inesperadas de la Agencia Tributaria conde se les pide que vuelvan a presentar la solicitud para la devolución del IRPF de las cotizaciones de los años 1967 a 1978 y muchos no saben qué hacer.

Si ya pasaron por eso en el pasado, ¿por qué piden ahora que se haga el mismo paso? Hacienda está pidiendo que, aunque esta sea una gestión que ya se tuviera que hacer en su momento, ahora debe volverse a presentar la solicitud, pues la primera va a quedar sin efecto.

Rellena este formulario para solicitar la devolución del IRPF. / ·

El objetivo de la medida es devolver la parte proporcional que los mutualistas pagaron de más en esa época, al no aplicarse la reducción fiscal del 25% en sus pensiones.

Por otro lado, la razón se encuentra en el cambio de normativa que se aprobó en el Congreso este año y que establece un nuevo sistema de tramitación.

Esta es la única manera de optar al cobro de la cuota, que llegará en un único abono antes del 31 de diciembre de 2025, cambiando así el principio que apuntaba a la devolución fraccionada del importe en diferentes cobros hasta el año 2028.

Sin embargo, para ello hay que facilitar unos datos. Los mutualistas deben aportar su número de referencia, el certificado electrónico o el usuario Cl@ve en la sede electrónica del ente público. Además, también deben aportar los datos bancarios correspondientes y un teléfono de contacto.

Así, la Agencia Tributaria pretende dar respuesta a la petición de los afectados, que pedían que no se alargaran tanto los pagos, una realidad que incomodaba mucho a quienes esperaban su parte del pastel.

Uno de los motivos era la edad avanzada de muchas personas con derecho a cobro, algo que ahora se solventa permitiendo a los herederos solicitar estas devoluciones en caso de fallecimiento.