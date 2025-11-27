FAMOSOS
"Me llamaban mono y me tiraban plátanos": el predicador Dani Alves se sincera como nunca
El exjugador del FC Barcelona volvió a ser el protagonista para expandir la palabra de Dios
Dani Alves está en el punto de mira después de convertirse en figura viral al acudir a unas jornadas en la iglesia evangélica Elim de Girona. El exjugador del FC Barcelona estuvo en prisión preventiva durante más de un año por un delito de agresión sexual, pero el pasado 28 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió al brasileño de los cargos.
Lo primero que hizo al salir de prisión fue retomar su relación con la modelo canaria Joana Sanz, quien poco tiempo después anunció que estaba embarazada de él, una noticia que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del corazón. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo el 7 de octubre de 2025.
Una de las cosas que más ha llamado la atención sobre su nueva vida es su reciente afición: ser predicador en una iglesia de Girona, donde se han viralizado ya varios vídeos.
"Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple", señaló en su primera aparición. En los últimos días, el exjugador brasileño volvió acudir, donde dejó varias declaraciones destacables.
"En medio de la tempestad siempre hay un mensajero de Dios. Y este mensajero, en el peor momento de mi vida, fue uno de los mensajeros que me recogió, que me llevó para la iglesia, en el camino", comentó mientras señalaba al hombre a su lado, a quien considera su mensajero.
El exjugador blaugrana reconoció que "estoy en el camino gracias a él". Por otro lado, se sinceró como nunca lo había dicho: "Me llamaban el mono y me tiraban plátanos", algo que le quita importancia actualmente: "Ya no pasa nada, me gusta lo negro. Sí, claro que me gusta lo negro".
Incidentes racistas
A lo largo de su trayectoria profesional, Alves tuvo que enfrentarse a varios episodios racistas. En un partido contra el Villarreal, un aficionado le lanzó un plátano cuando el jugador azulgrana se disponía a sacar un córner. El brasileño respondió de la mejor manera: comiéndoselo.
En el campo del Espanyol, Dani Alves también fue víctima de ataques racistas, escuchando la expresión "uh, uh, uh", que imitaba el sonido producido por los monos. Y estos solo fueron algunos de los casos racistas.
