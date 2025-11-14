Listeria en el queso: La AESAN advierte de la presencia de bacterias en estos productos

Atención a los amantes del queso en España porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta por la presencia de listeria monocytogenes en algunos de los productos que se venden en los supermercados.

Unos quesos, expuestos como un bodegón. / ·

En concreto, afecta a las remesas de Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, y afecta a País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, sin descartar la presencia de estos lotes en más comunidades.

Ahora, queda en manos de cada territorio la retirada de los productos cuyos lotes correspondan con los siguientes.

Beiardi, lote 2528410, con fechas de caducidad 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026, en piezas de 3 kg.

Beiardi, lote 2528430, con fecha de caducidad 29/09/2026, en formato de 500 gramos.

Beiardi, lote 2528410, con fecha de caducidad 16/09/2026, en piezas de 200 gramos.

La Borda de Agort, lote 2528410, con fecha de caducidad 12/09/2026, en piezas de 3 kg.

Udabe (ahumado), lote 2528410, con fecha de caducidad 22/10/2026, en piezas de 250 gramos.

Eroski (ahumado), lote 2528410, con fecha de caducidad 07/10/2026, en piezas de 250 gramos.

Más allá de la advertencia, en el caso en el que ya se haya ingerido parte del producto, la recomendación de la AESAN en caso de presentar síntomas compatibles con la listeria, como vómitos, diarrea y fiebre, es acudir inmediatamente a urgencias hospitalarias.