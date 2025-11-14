Actualidad
Listeria en el queso: La AESAN advierte de la presencia de bacterias en estos productos
La agencia alerta de la presencia de la enfermedad en determinados lotes repartidos entre País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón
Atención a los amantes del queso en España porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta por la presencia de listeria monocytogenes en algunos de los productos que se venden en los supermercados.
En concreto, afecta a las remesas de Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, y afecta a País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, sin descartar la presencia de estos lotes en más comunidades.
Ahora, queda en manos de cada territorio la retirada de los productos cuyos lotes correspondan con los siguientes.
- Beiardi, lote 2528410, con fechas de caducidad 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026, en piezas de 3 kg.
- Beiardi, lote 2528430, con fecha de caducidad 29/09/2026, en formato de 500 gramos.
- Beiardi, lote 2528410, con fecha de caducidad 16/09/2026, en piezas de 200 gramos.
- La Borda de Agort, lote 2528410, con fecha de caducidad 12/09/2026, en piezas de 3 kg.
- Udabe (ahumado), lote 2528410, con fecha de caducidad 22/10/2026, en piezas de 250 gramos.
- Eroski (ahumado), lote 2528410, con fecha de caducidad 07/10/2026, en piezas de 250 gramos.
Más allá de la advertencia, en el caso en el que ya se haya ingerido parte del producto, la recomendación de la AESAN en caso de presentar síntomas compatibles con la listeria, como vómitos, diarrea y fiebre, es acudir inmediatamente a urgencias hospitalarias.
- El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
- Luis Rubén, el tío que lanzó huevos a Rubiales, es actor de 'La que se avecina' y 'Cuéntame
- Jorge Rey avisa tras la borrasca Claudia: 'La semana que viene esperamos...
- Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
- El Tribunal Supremo confirma que el tiempo de desayuno y los 15 minutos de descansos al fichar son tiempo de trabajo efectivo
- Ander Herrera se sincera como nunca sobre la pubalgia: 'Lo recuerdo como un dolor de huevos terrible
- La borrasca Claudia trae tormentas y viento el jueves: La AEMET activa alertas naranjas en estos puntos de España
- Un trabajador de la Seguridad Social, sobre las pensiones: 'Subir un euro a cada una cuesta 140 millones