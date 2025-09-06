Lista de enfermedades que permiten cobrar el 100% del subsidio: "Tienes derecho al cobro por incapacidad permanente"

España es uno de los países que cuentan con un sistema de colaboración social más avanzado. Muchos extranjeros, por ejemplo, se sorprenden al ver que pueden acudir a la sanidad pública cada vez que tienen un problema de salud sin que les cobren nada.

Además, existe un sistema de ayudas por enfermedades o condiciones que permiten a los afectados seguir una vida independiente económicamente cuando estos no están capacitados para ejercer un trabajo o profesión debido a su situación personal.

Sin embargo, no todas las afectaciones cuentan con los mismos derechos y la cantidad de estas que permiten cobrar el 100% de la pensión es limitada. Así lo comenta un habitual en recomendaciones y consejos relativos con este tipo de cuestiones en las redes sociales, el perfil del abogado laboralista, Sebastián Ramírez, en TikTok.

"Existen diagnósticos que, si se acreditan correctamente, permiten cobrar el 100% de la base reguladora, sin necesidad de seguir trabajando en un entorno que ya no es viable para la salud", indica en la descripción del vídeo, en @leyesconsebas.

Como dice el joven, se trata de un derecho, no de ningún regalo del Estado, por lo que hay que acreditar que existe el problema al solicitar la pensión íntegra: "Es un derecho para quienes, por motivos reales y justificados, ya no pueden desempeñar su profesión con normalidad. Mucha gente sigue tirando del carro sin saber que puede tener una solución legal y justa", apunta.

En España existen cuatro grados de incapacidad, aunque solamente dos permiten el acceso a la totalidad de la ayuda: parcial, total, absoluta (permite) y gran invalidez (permite). Por eso, el abogado comparte una lista de las condiciones o enfermedades que se incluyen.

Entre algunas de las más destacadas se encuentran: esquizofrenia, trastorno bipolar, Parkinson, glaucoma, hernia cervical o trastorno límite de la personalidad, aunque en total hay 56.

Para conseguir la subvención, se debe contar con un 33% o más de incapacidad que imposibilite la práctica laboral habitual, pues si no afecta al desarrollo del trabajo, no se optará al cobro. La Seguridad Social exigen la presentación de informes que avalen dicha incapacidad por parte del cuerpo médico correspondiente y puede incluso retirar la ayuda en casos donde se detecte fraude.