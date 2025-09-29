Lío en 'Operación Triunfo' por la opinión de un concursante sobre las lenguas cooficiales: "¿Qué hacemos?"

La nueva edición de 'Operación triunfo' está dando mucho de qué hablar. Aunque ya es algo habitual en todas las ediciones, debido a que el directo de 24 horas siempre da mucho juego a la audiencia del programa. En este caso, se ha viralizado en redes sociales, concretamente en X, la conversación de tres concursantes: Iván Rojo, Max Navarro y Martín Tinho.

Todo empezó cuando Rojo, que se juega esta noche con Claudia ser el primer expulsado de 'Operación Triunfo', defendió que si él viaja a Mallorca y no entiende la lengua local, deberían hablarle a él en castellano. Una declaración que no pasaron por alto sus compañeros.

Navarro, de origen catalán, no tuvo miramientos con su compañero: "Eres tú el que ha ido a su región a buscar una oportunidad. Lo normal es que respetes su cultura y su idioma y busques aprenderlo".

En cambio, Tinho, gallego, compartió lo que pasa en su tierra: "En Galicia hay veces que hablo en gallego y alguien no lo entiende, y lo normal es mantener el respeto. Si es con educación, no hay problema".

No obstante, el vallisoletano expuso que "si yo voy y yo estoy trabajando en ese lugar y no te estoy entendiendo, ¿qué hacemos?". La solución para Navarro es sencilla: "Tendrían que contratar a alguien que hablara mallorquín y castellano, antes que a alguien que no lo hable".

Esta conversación está en el punto de mira de las redes sociales, pero la mayoría de usuarios defienden la posición de Navarro y Tihno tras defender las lenguas cooficiales. La otra cara de la moneda es Rojo, quien vuelve a estar en el ojo del huracán con sus polémicas declaraciones, aunque puede tener las horas contadas en la academia.

muy gracioso todo lo de iván rojo y el universo paralelo en el que vive pero después de ver este video ojalá se vaya con el porcentaje más alto de la historia del programa #OTDirecto28S pic.twitter.com/glQpcRIYsb — paula (@punksviolet) September 28, 2025

Un usuario de la red social de Elon Musk comentó que "decirle a dos personas de comunidades con lenguas cooficiales que hay una por encima de otra es un experimento social". Otro señaló: "Al final del vídeo, está contradiciendo lo que defendía al principio y creo que no se está dando cuenta".

Nueva polémica de Iván Rojo

El vallisoletano está siendo de los concursantes más polémicos de la edición, ya que está más pendiente de lo que pasa fuera de 'Operación Triunfo' que dentro. En menos de dos semanas de concurso, Rojo ha dejado varias 'perlas' como esta: "Está la ciudad empapelada con mi cara, el Ayuntamiento forrado....".