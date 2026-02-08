Así es Lindsey Vonn: La 'polémica' atleta y modelo de 41 años sin rodilla que quiso desafiar la física en los Juegos Olímpicos de Invierno

Ya han arrancado los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina con un nombre que reluce sobre el resto de atletas: Lindsey Vonn. La esquiadora norteamericana es la figura más conocida de la competición por varios motivos, aunque destaca uno muy concreto, relacionado con una lesión.

A tan solo 10 días de arrancar las pruebas, Vonn anunciaba que se había lesionado de gravedad su rodilla izquierda, aunque eso no sirvió para alejarla de lo que podrían ser sus últimos juegos. Así, la deportista ha arrancado su periplo con el ligamento cruzado anterior destrozado, con la ayuda de un soporte que le roba aerodinámica en las bajadas, pero sin el cual no podría participar.

Lindsay Vonn en los Juegos Olímpicos de invierno, en 2018.

Incluso con ello, la norteamericana quedó tercera en los entrenos del fin de semana, demostrando su capacidad de imponerse al dolor y el gran dominio de su deporte en el que siempre ha destacado, consiguiendo 84 victorias en carreras de la Copa del Mundo y cuatro campeonatos, además de un oro y un bronce en los Juegos de 2010 y otro en 2018.

Las lesiones están marcando la última etapa de su carrera. Tanto es así, que en 2019 anunció su retiro, aunque en 2024 regresó después de una cirguía de reemplazo parcial de rodilla con implantes de titanio y en 2025 se impuso nuevamente en una prueba de la Copa mundial, ya con 41 años. Esta vez, no obstante, ha sufrido una aparatosa caída en la primera prueba que le deja sin opciones de conseguir una nueva hazaña con otra medalla en sus quintos Juegos Olímpicos.

Las polémicas de Lindsey Vonn

Más allá del deporte, Vonn es toda una celebridad en Estados Unidos, en parte, gracias a ser capaz de convertirse en la primera mujer en ganar el oro olímpico en la prueba de descenso femenino.

Como ocurre en este tipo de perfiles, ha tenido que afrontar diversas polémicas a lo largo de su carrera, como su relación con Tiger Woods, entre 2013 y 2015. El mejor golfista y la mejor esquiadora alpina de la historia salían juntos y la prensa rosa intentaba sacar todo el jugo posible a la situación. Para más inri, Woods iniciaba su primera relación tras los escándalos personales de los que se le acusaba, aunque nunca se relacionó a la atleta olímpica con ellos.

Tiger Woods y Lindsay Vonn durante su relación.

Otra polémica llegó ya en 2020 cuando decidió publicar un vídeo durante la pandemia en el que bromeaba con la vestimenta durante las videollamadas, asegurando que solamente hacía falta vestirse el tronco superior.

Sin embargo, nada tiene parangón al lío que montaron sus fotografías en bikini: "Tengo 60 años, di a luz dos niños y luzco mejor" o "se cree mucho más ardiente de lo que es porque tiene las rodillas gordas" fueron solo algunos de los comentarios suscitados. Para contrarrestarlos, ella en todo momento su figura, por lo que se generó un debate acerca de la percepción corporal de las atletas femeninas.

"No soy talla cero y eso está perfectamente bien para mí. Una cosa que puedo prometerles a todos vosotros es que nunca retoqué mis fotos con Photoshop y estoy orgullosa de que oficialmente nunca me haya sometido ninguna cirugía plástica de ningún tipo. Sin Botox, sin rellenos, sin mini cirugías. Literalmente nada. Soy 100% natural y 100% Lindsey. Cualquiera que se sienta cohibido o deprimido por su apariencia, manténgase fuerte, saludable y ámate a ti mismo sin importar lo que digan los 'haters'", señalaba.

Finalmente, este mismo mes de enero compartió unas fotos de hace 10 años con la revista 'Sports Illustrated' en la que se realizó una sesión de fotos después de someterse a una sesión de pintura corporal y tuvieron bastante seguimiento en las redes sociales, donde acumula casi tres millones de seguidores en Instagram.