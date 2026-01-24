Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lindsey Adelman, diseñadora, deja su trabajo para generar 78.000 euros

Adelman decidió formarse en diseño industrial, adquiriendo conocimientos que luego aplicaría para crear su propio estudio, fundado hace aproximadamente veinte años

La diseñadora de iluminación Lindsey Adelman revela su nueva aventura en luminarias a medida

La diseñadora de iluminación Lindsey Adelman revela su nueva aventura en luminarias a medida

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El trabajo de una diseñadora en 2026 ha evolucionado para ser una mezcla de estrategia, psicología y dominio tecnológico. En esencia, consiste en resolver problemas visuales o funcionales para mejorar la vida de las personas o el rendimiento de un negocio. Dejar atrás un empleo estable es un reto que muchos enfrentan con dudas y miedos. La idea de abandonar un trabajo seguro para adentrarse en un terreno desconocido exige valentía, especialmente cuando implica invertir tiempo, esfuerzo y recursos en un proyecto completamente distinto.

Para Lindsey Adelman, esta transición fue un punto de inflexión en su vida profesional. Antes de dedicarse al diseño, trabajaba en el Instituto Smithsonian de Washington D.C., desempeñándose como asistente editorial y encargándose de la elaboración de contenidos para catálogos. Sin embargo, su pasión por la iluminación la motivó a explorar nuevos horizontes.

Un cambio de vida

Durante la década de 1990, Adelman dio sus primeros pasos en el mundo del diseño de iluminación. Este cambio no solo le permitió desarrollar su creatividad, sino también abrir la puerta a un ámbito en el que pudo experimentar y dar forma a ideas innovadoras. Su historia ha sido destacada por medios como CNN, que resalta cómo el proceso la marcó profundamente.

Un encuentro fortuito con un artesano que trabajaba en una exposición del museo resultó decisivo para su futuro. Impulsada por esa experiencia, Adelman decidió formarse en diseño industrial, adquiriendo conocimientos que luego aplicaría para crear su propio estudio, fundado hace aproximadamente veinte años.

Diseñadora artística y de interiores

Desde entonces, su carrera ha florecido y sus obras han alcanzado reconocimiento internacional. Sus diseños incluyen lámparas inspiradas en el arte abstracto, algunas de las cuales están valoradas en cerca de 78.000 euros, mostrando que la originalidad y la dedicación pueden traducirse en éxito profesional.

SPORT.Tras conquistar el mercado de la iluminación, Lindsey Adelman centra su atención en luminarias personalizadas de una belleza poco común

SPORT.Tras conquistar el mercado de la iluminación, Lindsey Adelman centra su atención en luminarias personalizadas de una belleza poco común / SPORT.es

El trabajo de Adelman combina materiales como vidrio y metales para generar estructuras únicas, con un estilo que destaca por su elegancia y modernidad. Cada pieza refleja una cuidadosa atención al detalle y un enfoque artístico que las hace destacar en el mercado del diseño de iluminación.

Su obra no solo ha encontrado espacio en Estados Unidos, sino que también ha sido expuesta en importantes galerías de Francia, como la galería Triode de París. Esta expansión internacional evidencia la aceptación y el valor que sus creaciones han logrado dentro del mundo del diseño.

