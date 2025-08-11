Hogar
Cómo limpiar el filtro del aire acondicionado para evitar la acumulación de suciedad
Consulta las instrucciones del fabricante antes de iniciar el proceso o utilizar cualquier producto de limpieza
Javier Fidalgo
La instalación de aire acondicionado cada vez está más presente en los hogares españoles. Este electrodoméstico de uso cotidiano se ha convertido en un elemento fundamental para muchas personas. No obstante, para que funcione de manera correcta es fundamental realizar un mantenimiento periódico.
En caso de no revisar el dispositivo, se pueden ocasionar problemas de rendimiento, aumentando su consumo eléctrico. Un uso frecuente del aire acondicionado incrementa la aparición de polvo, bacterias y ácaros en sus filtros.
Esta suciedad no solo afecta a tu factura, también a la calidad del aire de tu vivienda. Estos elementos en el aire pueden provocar síntomas como congestión nasal, irritación ocular, tos e incluso, empeorar un cuadro de asma o alergias.
Por este motivo, varios expertos recomiendan limpiar los filtros del aire acondicionado un mínimo de dos veces al año. Además, si se trata de un dispositivo con bomba de calor es recomendable aumentar esta limpieza hasta las cuatro anuales.
Afortunadamente, se puede realizar una limpieza sencilla siguiendo los pasos correctos. Es importante que antes de iniciar el proceso o utilizar cualquier producto, leas las instrucciones del fabricante.
Sigue estos pasos
Primero de todo, debes apagar y desconectar el dispositivo del aire acondicionado. Seguidamente, levanta la tapa frontal y retira los filtros. Con la ayuda de una aspiradora o un cepillo suave, elimina el polvo de la superficie. Después, puedes lavar los filtros con agua tibia y jabón neutro.
Por último, seca los filtros a la sombra antes de volver a instalar y encender el aire acondicionado. En sistemas de aire acondicionado por conductos o con filtros HEPA la limpieza puede resultar más compleja, por lo que siempre puedes recurrir a un servicio técnico especializado.
Finalmente, es importante destacar que la unidad exterior del aire acondicionado requiere la revisión de un profesional. Este aparato puede necesitar una desinfección o un cambio de batería.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Georgina tiene nueva filia: Los polémicos vestidos que rozan lo indecoroso
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
- Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
- Aitana Bonmatí presume de Catalunya durante sus vacaciones en este bucólico y famoso pueblo de la Costa Brava
- La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común