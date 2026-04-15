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Lilly Sabri, entrenadora de pilates: "Solo necesitas 8 minutos al día para fortalecer caderas y glúteos sin salir de casa"

La rutina se hace completamente en el suelo, en posición lateral, y es muy sencilla

Imagen de una mujer haciendo pilates

Imagen de una mujer haciendo pilates

David Cruz

David Cruz

Fortalecer el tren inferior no siempre requiere largas sesiones de gimnasio ni estiramientos de alta intensidad. De hecho, según la instructora de pilates Lilly Sabri, bastan solo ocho minutos al día para trabajar eficazmente caderas, glúteos y piernas desde casa.

El método que propone se basa en una rutina breve, accesible y de bajo impacto, ideal para quienes buscan mejorar su fuerza sin someter las articulaciones a esfuerzos excesivos.

Este tipo de entrenamiento, propio del pilates, combina movimientos controlados con una activación constante del core, lo que contribuye también a mejorar la postura y la estabilidad del cuerpo.

La rutina se hace completamente en el suelo, en posición lateral e incluye ejercicios como elevadores de pierna, 'clamshells' (apertura de cadera) y extensiones. Cada movimiento se ejecuta durante aproximadamente un minuto, completando un circuito de ocho ejercicios seguidos. Lo importante es que no se necesita equipamiento, facilitando su práctica en cualquier lugar.

Uno de los aspectos clave del entrenamiento es la técnica. Sabri insiste en que no se trata de hacer muchas repeticiones, sino de ejecutar cada movimiento de forma lenta y controlada. Esto permite activar correctamente los músculos y evitar lesiones, especialmente en principiantes.

Los 10 mejores ejercicios de pilates para la espalda

Los 10 mejores ejercicios de pilates para la espalda / Sport

Además, la rutina incluye adaptaciones a diferentes niveles, lo que la hace accesible tanto para quienes comienzan en el pilates como para personas que tengan más experiencia. El objetivo es progresar poco a poco y mejorar la conexión mente músculo en cada sesión.

¿Y son suficientes ocho minutos? Según expertos en fitness, incluyendo Sabri, sesiones cortas pero enfocadas pueden ser muy efectivas, sobre todo cuando se dirigen a grupos musculares concretos. Aun así, recomiendan complementar estos ejercicios con actividad física regular a lo largo de la semana.

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Esta propuesta demuestra que no es necesario invertir mucho tiempo para obtener resultados. Con constancia y una buena técnica, unos pocos minutos al día pueden marcar la diferencia en la fuerza, la movilidad y el bienestar general.

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